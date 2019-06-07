Петербургский международный экономический форум 7 июня 2019 года: прямая онлайн-трансляция
Смотрите заседание с участием лидеров России, Китайской Народной Республики, Армении, Словакии, а также генсекретаря ООН в прямом эфире из открытой студии «Комсомольской правды».
Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ: прямая трансляция.В эти минуты Владимир Путин выступает на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. После российского президента слово возьмут руководители Китая и Болгарии
Расписание пленарного заседания с 14:00 до 16:00 в центре Зала конгрессов ПМЭФ:
Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
Выступление Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
Выступление Президента Болгарии Румена Радева
Выступление Премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Выступление Премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини
Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша
Модератор: журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе
ИСТОЧНИК KP.RU
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