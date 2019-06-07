2019-06-07T13:33:03+03:00
Экономика

Петербургский международный экономический форум 7 июня 2019 года: прямая онлайн-трансляция

В пятницу, 7 июня - второй день ПМЭФ-2019. KP.RU ведет прямую видеотрансляцию пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Петербургский международный экономический форум. 7 июня 2019 года: прямая онлайн-трансляцияПетербургский международный экономический форум. 7 июня 2019 года: прямая онлайн-трансляцияФото: Артем КИЛЬКИН
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Смотрите заседание с участием лидеров России, Китайской Народной Республики, Армении, Словакии, а также генсекретаря ООН в прямом эфире из открытой студии «Комсомольской правды».

Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ: прямая трансляция.В эти минуты Владимир Путин выступает на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. После российского президента слово возьмут руководители Китая и Болгарии

Расписание пленарного заседания с 14:00 до 16:00 в центре Зала конгрессов ПМЭФ:

Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина

Выступление Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина

Выступление Президента Болгарии Румена Радева

Выступление Премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Выступление Премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини

Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша

Модератор: журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе

ИСТОЧНИК KP.RU

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