2019-06-07T15:56:42+03:00
Экономика

Глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал о начале работы в регионе санавиации

На ПМЭФ-2019 врио губернатора стал гостем программы «Россия в движения» на Радио «Комсомольская правда»
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕАлександр Уриевский
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Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Фото Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАССВременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Фото Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
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В открытой студии программы «Россия в движении» радио «Комсомольская правда» на ПМЭФ-2019 врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер рассказал о своих приоритетах работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В регионе три федеральных трассы, протяженностью 9 тысяч км и 17 тыс. км региональных дорог. В этом смысле область развита, вопрос в качестве и содержании этих трасс.

Об этом Алексей Текслер рассказал ведущим программы - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и журналисту Антону Челышеву. В работе студии также принял участие заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин.

- В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» нам выделяются значительные ресурсы. Планируем отремонтировать около 2 тыс. км трасс в Челябинской агломерации, еще около тысячи км — в Магнитогорской агломерации, и выйти на целевые показатели по нормативам. Сейчас у нас чуть более 50% дорог соответствуют нормам, мы должны выйти на 85%, — рассказал Алексей Текслер.

При этом он отметил, что в сфере дорожного строительства должна быть конкуренция В регионе сложилось так, что по сути один крупный подрядчик выигрывал все конкурсы.

- На мой взгляд это не верно. Несколько сильных игроков должно быть представлено и в ремонте и в содержании дорог в Челябинской области и будем в эту сторону двигаться. Нельзя класть все яйца в одну корзину, если у этого подрядчика потом возникают какие-то проблемы, то вся область встает без движения и меня это не устраивает,— заявил врио губернатора Челябинской области.

Как сообщил замначальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин, по итогам 2018 года в Челябинской области произошло свыше 4 тыс. ДТП, в них - более 400 погибших и свыше 5 тыс. раненных.

Врио губернатора Алексей Текслер заметил, что сейчас он концентрируется на оборудовании пешеходных переходов возле социальных учреждений, кроме того, впервые с этого года начала работу санитарная авиация.

- Прошлый год был как-никогда проблемный, особенно в Челябинске, где на 40% выросло количество ДТП со смертельным исходом. Для меня эти цифры были потрясением, скажу откровенно. Я чуть более двух месяцев являюсь исполняющим обязанности губернатора и, конечно, такая статистика устроить не может. Мы провели отдельное совещание на эту тему, выдали поручения не только городским дорожникам но и ГИБДД. Если говорить о федеральных трассах, там сложный рельеф, и мы впервые с этого года запустили санавиацию и два вертолета базирующихся в Челябинске и Магнитогорске, готовы вылететь если вдруг какая проблема.

Не везде еще решена у нас проблема с оборудованием переходов у социальных учреждений, концентрируемся сейчас на ее решении. Соответствующие поручения даны по освещению дорог, есть проблемные участки, которые из года в год одни и те же. Эти задачи решаем вместе с ГИБДД и с общественниками, — рассказал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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