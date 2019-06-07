2019-06-07T17:34:28+03:00
Экономика

Кто выпьет прокисшее молоко: магазинам запретили возвращать скоропортящиеся товары

Теперь их будут не уничтожать, а впаривать населению, опасаются эксперты
Михаил ЗУБОВ
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После принятия закона некоторые сети предложили продукт с истекшим сроком годности раздавать бесплатноПосле принятия закона некоторые сети предложили продукт с истекшим сроком годности раздавать бесплатноФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 7 июня магазины должны уничтожать просроченные продукты самостоятельно. Закон был принят в ноябре прошлого года по инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой с отсрочкой на 180 суток, чтобы поставщики и продавцы успели заключить контракты по новым правилам.

У многих это вызвало недоумение.

- Иногда создается впечатление, что депутатам просто нечем заняться, - сказал «КП» научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. - Какое дело государству до того, кто уничтожает просроченный товар: производитель или продавец? Они сами договорятся. Зачем вмешиваться во взаимоотношения торговых партнеров?

Закон был принят практически без обсуждения, против него ни один депутат не проголосовал.

Свою логику в законе усмотрела старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

- Раньше существовала скрытая схема, когда просроченные продукты возвращали производителю, он менял упаковку и снова возвращал уже некачественный товар на рынок, - сказала она «КП» - Сейчас такое будет исключено: все, что просрочено, отправится прямиком на свалку. Кроме того, сети должны будут более точно рассчитывать закупки. Теперь будут делать скидки, чтобы реализовать товар, срок годности которого подходит к концу. С моей точки зрения, потребитель от этого только выиграет.

Но с этим мнением специалиста можно поспорить: а где гарантия, что этикетки не будут переклеивать непосредственно в магазинах?

Приводят и другой аргумент в пользу закона: раньше производители закладывали в отпускную цену затраты на возможную утилизацию продукта, а теперь якобы перестанут. Но сразу же появляется и контраргумент: а затраты на то, что продукт будет вовсе не продан, разве в цену не вписывают?

После принятия закона некоторые сети предложили продукт с истекшим сроком годности раздавать бесплатно беднейшим слоям населения, но их инициативу не одобрили санитарные службы.

Между тем, на Петербургском экономическом форуме объявили, что одна из крупнейших торговых сетей начнет продавать продукты в долг. Для того, чтобы делать покупки в рассрочку, клиенту нужно будет оформить специальную карту. Сделать это можно будет в любом магазине сети практически мгновенно, для одобрения кредитного лимита покупателю понадобится только паспорт. Кстати, не трудно предположить, что в рассрочку будут продавать не все товары, а именно те срок годности которых подходит к концу. Так и неликвид можно сбыть, и еще процент с этого получить.

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Закон, который запрещает магазинам возвращать поставщикам нераспроданные товары с истекшим сроком годности, прошел третье чтение в Госдуме. Относится это к продукции со сроком годности до 30 дней (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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