2019-06-07T17:22:10+03:00
Экономика

Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает необходимым провести мониторинг имеющихся пешеходных зон и переходов

На ПМЭФ-2019 руководитель региона стал гостем программы «Россия в движения» на Радио «Комсомольская правда» [видео]
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕАлександр Уриевский
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Губернатор Ростовской области Василий ГолубевГубернатор Ростовской области Василий ГолубевФото: Артем КИЛЬКИН
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В открытой студии программы «Россия в движении» радио «Комсомольская правда» на ПМЭФ-2019 губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о необходимости в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» провести мониторинг всех имеющихся сегодня пешеходных переходов и зон и определить их необходимость.

Об этом Голубев рассказал ведущим программы - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и журналисту Антону Челышеву. В работе студии также принял участие заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин.

- Сейчас созданные у нас пешеходные зоны и переходы требуют повторного мониторинга. Некоторые из них часто просто ведут в никуда, пересекают дорогу, а там нет населенного пункта. А потом проезжаем в населенный пункт, а там - перехода нет. Это то, на что можно повлиять на уровне региона и муниципального образования.

Второе. Когда мы говорим о потенциально опасных участках сосредоточения ДТП, я бы задумался еще над тем, что предупреждающие знаки должны быть не непосредственно в зоне этого участка, а несколько раньше, — высказал несколько предложений Василий Голубев.

На ПМЭФ-2019 руководитель региона стал гостем программы «Россия в движения» на Радио «Комсомольская правда» Фото: Артем КИЛЬКИН

На ПМЭФ-2019 руководитель региона стал гостем программы «Россия в движения» на Радио «Комсомольская правда»Фото: Артем КИЛЬКИН

Он также предложил эффективнее использовать возможности ГИБДД именно для обеспечения безопасности на дорогах.

- Недавно задал вопрос сотрудникам полиции, главам муниципалитетов, - вы видели, чтобы сотрудник ГИБДД, стоя перед каким-то опасным участком, при переходе температуры через ноль, жезлом показал — будьте внимательны, притормозите. А в Ростовской области переход через ноль за прошедшую зиму был 60 раз, это означает — туман, скользкая дорога. В общем, где-то это даже индивидуальная работа. Конечно, ГИБДД пожалуется на нехватку сотрудников, но надо использовать то, что есть, - считает губернатор Голубев.

Ростовская область совсем недавно приобрела пару комплексов для исследования качества дороги и передала их ГИБДД, в ближайшее время закупит еще два. Дальше встает вопрос, насколько их эффективно будут использовать.

Кроме того, Василий Голубев считает, что все органы власти должны активнее заниматься реализацией нацпроектов.

- Представителям федеральных органов власти у нас в регионе я задаю вопрос — вы участвуете в национальных проектах, или вы их контролируете? На специальном координационном совете по итогам полугодия я эту тему как раз выношу. Если вы своими надзорными, контрольными функциями создали условия для выполнения проектов — это одна история. Если вы по итогам ошибки, невыполнения предъявили претензии — слушайте, а что от этого изменится? От этого нацпроект исполнен не будет. А когда на определенном этапе мы внесем коррективы и доведем до результата — то тогда все получится, — заявил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев ответил на вопросы ведущих программы «Россия в движении».На ПМЭФ-2019 руководитель региона стал гостем открытой студии «Комсомольской правды»

ИСТОЧНИК KP.RU

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