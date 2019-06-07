2019-06-07T17:23:16+03:00
Общество

Инвестор экотехнопарка «Шиес» ответит на все вопросы

Компания «Технопарк», занимающаяся экотехнопарком «Шиес» в Ленском районе Архангельской области, сделала еще один шаг в открытом диалоге с местным населением
Дмитрий КОПТЕВ
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На официальном сайте экотехнопарка появилась возможность задать любой вопрос, касающийся этапов реализации проекта и того, что будет происходить в районе станции Шиес после запуска экообъекта.

Как известно, совместные планы областных властей и московской компании построить в архангельской глубинке объект по обращению с отходами привлекли широкое общественное внимание. А не замедлившие появиться слухи буквально накалили ситуацию. Чтобы разъяснить местным жителям, чего ждать от их проекта, «Технопарк» инициировал широкую информационную кампанию. Одной из ее составных частей и стала обратная связь через сеть Интернет.

Чтобы все ответы о том, в какой стадии сейчас находится проект, какие технологии будут применяться и многое другое, любой желающий может зайти на сайт shies.ru и заполнить несколько полей в специальной интерактивной форме. Эксперты компании ответят на вопрос в максимально короткие сроки.

Представители инвестора предупреждают, что если заинтересовавшихся окажется слишком много, ответов им придется какое-то время подождать. Но письмо с разъяснениями в любом случае придет к адресату. самые частые и самые интересные вопросы и выложить их подборку вместе с ответами обязательно появятся на страницах сайта.

Представители инвестора подчеркнули, что заинтересованы в перезагрузке диалога с населением и готовы к конструктивным дискуссиям, широкому обсуждению и рассмотрению предложений жителей района. Главное – это взаимопонимание и поиски компромисса, отметили они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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