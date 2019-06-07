Расследование Давида Пласера: Шаманы президента Венесуэлы наводят порчу на врагов за тысячи километров

В 2015 году венесуэльский журналист Давид Пласер (ещё в молодости он эмигрировал и живёт в Испании) издал книгу «Колдуны Чавеса». Где со ссылкой на десятки источников рассказал о пристрастии экс-лидера Боливарианской республики к… оккультизму. Например, покойный команданте любил ходить по колдунам, и однажды некая ведьма нагадала, что он «тяжело заболеет и умрет, не дожив до 60 лет». (Стоит отметить, что президент действительно скончался в 2013 году в возрасте 58 лет).

И вот в мае сего года Пласер издал новую книгу под названием «Диктатор и его демоны. Как секта Николаса Мадуро взяла Венесуэлу в заложники». Уже о нынешнем лидере страны. По версии автора, Мадуро перенял от предшественника не только «социалистический курс», но и любовь к «чертовщине».

ГАДАТЕЛЬ-ВЗЯТКОДАТЕЛЬ

Мадуро называет себя христианином — и при этом, отмечает Пласер, якобы имеет личного колдуна по имени Сирило Энрике Родульфо. Власти республики именуют США «врагом» — но сей господин постоянно живёт во флоридском Майами, по слухам, имеет американское гражданство… и регулярно посещает в Каракас, дабы погадать на картах президенту. Разумеется, не бесплатно.

В книге упоминается, как некий венесуэльский делец, зная, что Родульфо «приближен к трону», посетил колдуна, чтобы последний помог с продажей его венесуэльского бизнеса — устричной фермы. К «проклятым капиталистам» отношение у властей Каракаса, мягко говоря, не очень, и предприятие этого ходока могли просто национализировать (отобрать).

davidplacer Давид Пласер

Родульфо пообещал «зарешать вопрос»… за $90 тысяч. «Не хочу быть должным колдуну», — ответил на это бизнесмен (в книге его имя по соображениям безопасности не приводится). Однако очевидно, что такие посетители к личному гадателю Мадуро ходят толпами, и многие готовы «позолотить ручку» — лишь бы добрый волшебник помог разобраться с их проблемами в Каракасе.

«БОГ КУЗЯ» ПО-ИНДИЙСКИ

И ладно бы всё ограничивалось гаданием на картах — глава республики, по данным автора, ещё и является преданным поклонником гуру по имени Сатья Саи Баба [видный индийский оккультист, последователи считают его воплощением бога на Земле — прим. ред.].

Как утверждает Пласер, ещё в 2005 году Мадуро, его жена Силия Флорес и их племянники посетили проповедника в Индии. «Товарищ Николас» тогда был спикером Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы) и провел сразу две встречи с гуру, одна из которых была приватной.

То, что ранее западные журналисты неоднократно обвиняли Бабу и его подручных в секс-домогательствах, в том числе к несовершеннолетним, будущего президента не остановило.

«Как ты можешь называть себя христианином? — критиковал за это «товарища Николаса» в Твиттере другой политэмигрант — экс-глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль. — Ты последователь всего, что попадается под руку. Ты фанатичный колдун, верующий в Саи Бабу и еще неизвестно во сколько религий».

Впрочем, сам Карвахаль недавно был задержан в Испании по подозрению в контрабанде наркотиков и сейчас ждёт суда. Не иначе, индейцы-шаманы (есть фото, где «товарищ Николас» встречается с ними в разгар предвыборной гонки за покровительством) смогли из-за океана навести на «врага режима» порчу…

ПРОСТО КУЛЬТУРА ТАКАЯ!

Но вернёмся к индуистской секте, успешно пустившей корни на берегах Ориноко. Пласер отмечает, что «президент окружил себя суеверными саибабистами». К их числу других ярых последователей Сатьи Саи Бабы автор отнес министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, главу пенитенциарной системы Ирис Варелу и министра образования Аристобуло Истуриса. От них, судя по всему, не отстает и жена Мадуро — Силия Флорес; по словам Пласера, она «еще более суеверна», чем президент-супруг.

Впрочем, даже «верным последователем гуру» их назвать сложно. Сатья Саи Баба призывал паству к «любви и отсутствию ненависти», а власти Каракаса раздают оружие отрядам «колективос» — по сути, уличным бандам, чтобы те держали под контролем потенциальных противников правительства.

В чём же причина такого оккультизма? По словам автора, Мадуро и Чавес — не единственные венесуэльские президенты «с чертовщинкой». Так, с 1958 года почти все лидеры южноамериканской республики тяготели к паранормальному. «Венесуэла — суеверная страна, это некая особенность её культуры», — полагает Пласер.

В заключение он приводит широко известные слова Мадуро, сказанные в 2013 году:

— Товарищ Чавес явился ко мне в образе зелёной птички и благословил на участие в выборах, а всем, кто проголосует против, — пригрозил проклятием.

И это не фигура речи — по мнению Пласера, хозяин Каракаса реально верит в реинкарнацию, дУхов, колдунов и прочую мистику. И с этим интеллектуальным багажом продолжает вести Венесуэлу к новым «вершинам» экономического и социального кризиса.