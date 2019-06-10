51-летняя Оксана Фандера предстала в смелом купальнике с экстремальным декольте

Одна из самых красивых актрис отечественного кино Оксана Фандера улетела на отдых в Израиль. 51-летняя супруга Филиппа Янковского крайне редко публикует свои фотографии. Однако на море знаменитость сделала исключение.

Шикарной фигуре Оксаны Фандеры могут позавидовать тысячи поклонников. При этом артистка не раз признавалась, что не любит заниматься спортом. Но при этом может похвастаться идеальным телом и восхищает общественность своей стройностью.

Актриса разместила в своем блоге фото, на котором она предстала в черном кружевном купальнике с невероятно глубоким декольте. Подписчики от увиденного пришли в неописуемый восторг. Оксана получила сотни комплиментов о своем внешнем виде.

Оксана Фандера предстала в смелом купальнике

Восхищение не смогла скрыть и ее потенциальная невестка. Вера Кинчева довольно давно встречается с сыном Фандеры и Янковского. Поговаривают, что Иван и Вера планируют пожениться. "Жар, красота, изящество и любовь", - написала под снимком дочь лидера группы "Алиса" Константина Кинчева.

Оксана Фандера и Филипп Янковский - одна из самых крепких и образцовых пар отечественного кинематографа. Вместе они уже больше 20 лет. Пара воспитывает двоих детей - сына Ивана и дочь Елизавету. Наследники решили связать жизнь с кино и театром. И если Иван уже зарекомендовал себя серьезными работами в спектаклях театра им. Ермоловой и в фильмах "Дама Пик", "Икария", то Елизавета еще делает первые шаги в искусстве.