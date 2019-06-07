В Казахстане - «день тишины», а дальше — выборы президента

7 июня вся полиция Казахстана перешла на усиленный режим. Глава МВД накануне объяснил, что перед выборами всегда так делают. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что это усиление абсолютно никак не видно на улицах Нур-Султана. И на политической, а уж тем более на предвыборной жизни, совсем не отражается.

ПРОФСОЮЗНИК АГРАРИЮ – НЕ ДРУГ И БРАТ, А ВОЛК И КОНКУРЕНТ

Среди всех претендентов на пост президента Казахстана, наверное, единственный, (кроме действующего президента) кто не стал пафосно вещать о своей уверенности в победе, оказался кандидат от «Федерации профсоюзов Республики Казахстан» Амангельды Таспихов. 59-летнего претендента мы встретили на небольшом стадионе среди немногочисленной, преимущественно мужской по составу кучки народа. Некоторые из мужчин чеканили мяч, били по воротцам, стоявшим тут и там, и сам кандидат среди них ничем не выделялся. Громче всего для жителей Казахстана он выделился, пожалуй, пять лет назад, когда не справился с управлением своего авто, сломал ограждение и влетел в памятник Герою Советского Союза Маншук Маметовой. Обошлось без жертв. Экспертиза показала, что Амангельды Таспихов был трезв, а он объяснил ДТП тем, что у него случился сердечный приступ.

Кандидат в президенты от Профсоюзов Амангельды Таспихов честно признаётся, что при Назарбаеве на выборы бы не пошёлФото: Александр ГРИШИН

- Как-то непохоже на встречу со сторонниками, - недоумевающе спросил я Таспихова, выглядевшего совсем по-лужковски.

- А это и не встреча, тут мы сейчас проводим Первую Республиканскую Межотраслевую Спартакиаду профсоюзов, - ответил Таспихов. – На этом стадионе турнир по-мини-футболу, 12 команд приехали с разных заводов из многих областей, в других местах идут соревнования по настольному теннису, волейболу и так далее. Помните, каким в СССР был профсоюзный спорт? Тот же «Спартак» возьмите – профсоюзная команда. Вот и мы решили возродить былое.

- Вы же не думаете, что реально сможете победить остальных претендентов в матче за президентское кресло?

- У меня другая задача, - совершенно не рисуясь, просто ответил кандидат. – Мне надо набрать как можно больше голосов, чтобы профсоюзы заметила власть. Достучаться до нее с нашими проблемами защиты работающего населения. Ведь у нас права работников защищены гораздо хуже, чем, например, у вас России. Для этого меня и выдвинули.

- Первый раз идете на выборы кандидатом в президенты?

- Конечно, первый. При Нурсултане Абишевиче не было никакого смысла выдвигаться. Ну, наберешь ты пол-процента, статистическая погрешность и то больше.

На футболке Таспихова номер 5, как и его порядковый номер в избирательном бюллетенеФото: Александр ГРИШИН

- То есть какое-то поле для политической конкуренции появилось все же?

- Конечно. Для конкурентной инициативы, вполне. При всем уважении, Токаев (действующий президент Казахстана, - ред.) – это еще не Назарбаев.

Кандидат скрылся в подтрибунной раздевалке, откуда появился минут через пять, переодетый в футбольную форму с номером 5. Вряд ли это случайное совпадение, поскольку в избирательном списке Таспихов значится именно под этим номером. Присев, он вполне профессионально зашнуровал кроссовки, а когда встал, его уже ожидали телекамеры местных журналистов.

- Амангельды Сатыбалдиевич, - не удержался я и вклинился в их едва начавшуюся беседу. – Неужто играть будете? За какую команду?

- Нет, по молодости играл, а сейчас - сказали надо мяч вбросить символически, - усмехнулся он и вдруг широко улыбнулся и подмигнул. – Показуху ведь никто не отменял, да?

Абсолютный контраст по сравнению с кандидатом от Народно-Демократической Патриотической партии «Ауыл» Толеутаем Рахимбековым (с ним мы встречались накануне). По названию партии уже можно было предположить, что она представляет интересы сельского населения. Так и оказалось. Только вот сам Рахимбеков производил впечатление даже не председателя крупного колхоза, а высокопоставленного номенклатурного аппаратчика позднебрежневской эпохи. В его программе все о селе: и обязательство строить агродержаву – мирового лидера по производству экологически чистой продукции, и необходимость «обеспечения населения витаминами круглый год в рамках импортозамещения», и даже социальное равенство как «равенство сел и городов». Наверное, это действительно актуально для страны, потому что в универсамах казахстанской столицы овощи и фрукты сейчас сплошь привозные – и огурцы, и капуста, и помидоры, и яблоки с черешней и арбузами. Но как-то сиротливо смотрелась программа, где не было ничего про внешнюю политику, новые технологии и прочие составляющие жизни в 21-м веке. Сплошное зерно и хлопок. О чем я и спросил кандидата.

Обеспечить население витаминами круглогодично обещает кандидат в президенты Казахстана от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков (на фото справа в очках)Фото: Александр ГРИШИН

Ответ последовал не очень конкретный. И в ожидаемом духе. Что современные технологии важны и полезные ископаемые рано или поздно заканчиваться, а кушать хочется всегда. И, вообще, хлеб и хлопок – всему голова.

Был бы я представителем какой-нибудь конкурирующей с Казахстаном державы, ей же ей, отдал бы голос за Рахимбекова. Конкурент по геополитическому соревнованию, с возу, кобыле легче. И с удовольствием покупал бы экологически чистую продукцию у республики, сосредоточившей все свои интересы в теплицах. На одном Байконуре, представляете, сколько теплиц поместилось бы!

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ПОЗНАНИЮ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

- Аграрный университет, вы здесь? - громкий голос дамы, больше всего похожей на массовика-затейника в пионерлагере, разносился по всему пространству центрального спорткомплекса Нур-Султана, эхом отражался от стен и купола и возвращался.

- Да, - неслось в ответ с трибун.

- А где ваши руки? Я не вижу ваших рук. Ну-ка, поаплодируйте себе, покажите, какие вы красивые и хорошие, - продолжала командовать дама. Стадион взрывался аплодисментами.

- Евразийский университет, вы тут? – переходила затейница к другому сектору. И все повторялось сначала.

Студентки Нур-султана не выдержала интенсивных тренировок перед форумом и решили копить силыФото: Александр ГРИШИН

- А теперь разучим речевку, - не унималась уже вторая дама с микрофоном, еще более звонкая, хотя, казалось бы, это было уже невозможно. И начинала декламировать – Алга, Казахстан! Жаса Нур Отан.

Нур Отан – это название крупнейшей пропрезидентской правящей партии Казахстана. По-русски звучит, как «свет Отечества». Ее создал сам Нурсултан Назарбаев в 1999-м, она же и выдвинула Касым-Жомата Кемелевича Токаева кандидатом в президенты на этих выборах. Про «алга» мне накануне рассказал анекдот знакомый приятель-казах.

- Спрашивают, как по-казахски будет «вперед»? – Алга. – А назад. – А назад у нас нет. Надо развернуться и – алга!

В общем, как вы уже поняли, осталось спросить, что такое «жаса»? Выяснил и это – оказывается, «делай».

Так шла подготовка к форуму сторонников кандидата в президенты - действующего президента Токаева. Студенты столичных вузов сначала старательно слушались двух затейниц, а потом устали и начали манкировать. Кто-то уселся прямо на сцену, самые отвязные просто улеглись на пол.

Ого-го! Под самым куполом растянулась гигантская надпись: «ЕЛБАСЫМЕН». Что, доигрались американцы со своими Бэтменом и Суперменом? Получите от суверенного Казахстана достойный ответ на ваши поделки! Слабоват ваш Супермен против грозного Елбасымена!

М-да. Оказалось, что «мен» – это совсем не то, что я подумал, а просто предлог «с». И грозный «Елбасымен» переводится «вместе с Елбасы». То есть, вместе с Нурсултаном Назарбаевым, который после ухода с президентского поста, остался лидером нации, что собственно и означает этот непривычный для нашего уха термин «елбасы». Непрост казахский язык!

Студенты, конечно, устали от всех этих бесконечных тренировкок, что совсем не помешало им танцевать, когда начался концерт, а уж когда президент-кандидат Токаев с Елбасы Назарбаевым появились на дорожке вместе, молодежь восторженным ревом разом заглушила все. Нурсултан Абишевич вышел рука об руку с кандидатом Токаевым, символизируя этим полную преемственность «транзита государственной власти», как любят выражаться в республике.

Очень символично получилось…

…А позже мне рассказали, что я неправильно услышал речевку, и говорили вовсе не «жаса», а «жасасын», что означает «да здравствует».

Елбасы Нурсултан Назарбаев и президент-кандидат в президенты Токаев вышли к собравшимся вместе, и в этом очень глубокий символизмФото: Александр ГРИШИН

НАЦИОНАЛИСТ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

По законам любого детектива, в этом месте обязательно должно появиться выражение «а в это время»… Не будем изменять традициям. А практически в это время, на самом деле, в офисе самого оппозиционного кандидата в президенты Казахстана Амиржана Косанова проходила его встреча с группой американских наблюдателей.

Косанов, которого здесь многие называют националистом, наверное, самая оппозиционная фигура действующей власти среди всех претендентов. Он и сам называет себя единственным настоящим оппозиционером. Не скрывает и националистических убеждений, правда, уточняя при этом, что «казахстанского национализма бояться не надо, потому что это очень особый, интернациональный национализм». Так уж получилось, что мы приехали в самый разгар его встречи с американцами, а, поскольку, радетель и борец за казахский язык почему-то изъяснялся исключительно на русском, и офис у него маленький и насквозь слышимый, то все нюансы его разговора разносились как по коммунальной квартире.

Кандидат в президенты Косанов нашел общий язык с группой наблюдателей из СШАФото: Александр ГРИШИН

А самое интересное, что переводил этим американцам и был среди наблюдателей не кто иной, как человек, как выражаются, чтобы не быть привлеченными к суду, до степени идентичности схожий с небезызвестным Ариэлем Коэном (урожденным в Ялте Валерием Коганом). Очень интересный персонаж, работавший на Пентагон, Всемирный банк, Комитет Сената США по международным отношениям и даже читавший курс лекций в ЦРУ. Большой специалист по России, хотя и по Казахстану тоже. Ну очень многозначащая, хотя и не совсем ожидаемая встреча, честно говоря.

- Какие Ваши ожидания от итогов голосования? – спрашивают Косанова американцы, вызывая невольно ассоциации с Шварценеггером в «Красной жаре»: «Какие ваши доказательства?»

- Если будет реально честный подсчет голосов, то я надеюсь на второй тур, - отвечает им Косанов. На чем зиждется эта его уверенность он американцам не сказал. Но этого наблюдателям из-за океана и не требовалось. Они одобрительно загудели и закивали головами.

- Мы были поражены, что так свободно прошли к вам в штаб, без рамок, без проверки охраной, - начал свой комплимент другой американец.

- … Без колючей проволоки, - с готовностью подхватил Косанов. – Это потому что мы открыты, прозрачны, мы заинтересованы, чтобы к нам приходили люди.

Но оказалось, что влепил не «в масть». Американцев интересовало, есть ли у кандидата трудности в донесении своей программы до электората через СМИ и альтернативные каналы.

- Доступ в СМИ у меня наравне с другими кандидатами, все по закону, - признал Косанов, но тут же выложил свой козырь. – Зато я - единственный кандидат, кто каждые 3-5 дней выходит на прямое общение в Ютуб, Фейсбук и другие сети. Правда, власть, бывает, блокирует…

- О! да-да, - обрадовались американцы. – У вас есть великий сосед, который этим часто занимается.

Намекая то ли на Россию, то ли на Китай...

- Да, - с готовностью подхватил Косанов и скаламбурил. – Это не тот пример, который хочется брать как пример.

Кстати, сами американцы, когда выходили после этого рандеву признались мне, что Косанов был всего лишь вторым из кандидатов, которых они посетили. Кто был первым, они вспоминали долго, мучительно и практически бесполезно. Версии разнились. Сошлись на казахстанском Центризбиркоме…

После американцев Косанов беседовал еще и с «Аль-Джазирой», а уж только потом дошла очередь до журналистов из России. И тут было все: и уверения в своей цивилизованности, и уточнение интернационального характера казахского национализма, и сетования на разброд и шатания в оппозиции, и жалобы на имперские амбиции и неправильное поведение России в Крыму, Донецке и Луганске, и чуть ли не остракизм Жириновскому с Лимоновым за высказывания о «северных территориях Казахстана», и многое, многое другое. Но чем больше нас уверял бывший ответственный руководитель ЦК казахстанского комсомола в своей образованности и цивилизованности, тем меньше верилось в отсутствие кровожадности в его намерениях. Что-то в этом ж-ж-ж явно было неспроста. Причем, именно такие логику и аргументы обычно использовали те самые лидеры на постсоветском пространстве, чье правление ознаменовывалось кровью народов.

Понятно, что как бы ни хорохорился Косанов, второго тура на этих выборах ему не видать, как без зеркала собственных ушей. Но второе место на выборах он вполне в состоянии занять. И на этом базисе провести в парламент следующего состава свою фракцию. А если мы не страдаем амнезией и склерозом, то вспомним, что многие проблемы в российско-украинских отношениях начались аккурат после того, как «Свобода» прошла в Верховную Раду Украины. И что-то подсказывает, что Косанов сейчас явно на взлете, а с учетом того, что среди всех кандидатов в президенты он самый молодой, хоть и выглядит старше (возможно, комсомольское прошлое сказалось), он явно рассчитывает на долгую политическую карьеру.

Однако, к счастью, сейчас в Казахстане время Косановых еще не наступило. Может наступить, если действующая власть не будет работать над своими и чужими ошибками и сама даст им в руки козыри. Пока же, с учетом «фактора Назарбаева» такие сценарии кажутся невероятными.

… После всех этих встреч я пытался заснуть в весьма неплохом отеле Нур-Султана, но получалось это с трудом. В голове все время бухало: «Алга! Жаса!». Нет не так, а вот так: «АЛГА! ЖАСА!» Как же хорошо, что в субботу по всему Казахстану перед выборами «день тишины»!

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