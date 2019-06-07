2019-06-07T23:33:43+03:00
Происшествия

Украинскую танцовщицу из шоу "Минута славы" нашли мертвой

33-летнюю Аллу Клышту сначала убили, а затем сбросили в Рейн
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Клышта является рекордсменкой Украины по вращению максимального количества обручей на теле одновременноКлышта является рекордсменкой Украины по вращению максимального количества обручей на теле одновременноФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В Германии убита украинская танцовщица Алла Клышта. Девушка прославилась своим участием в телевизионном шоу талантов "Минута славы" и акробатическими номерами.

33-летняя уроженка Украины пропала без вести в апреле 2019 года. Спортсменку начали искать после того, как она не появилась на работе. Несколько дней назад в реке Рейн недалеко от немецкого города Руст было обнаружено бездыханное тело девушки.

allaklyshtaallaklyshta
Алла Клышта прославилась своими акробатическими способностями
297 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Эксперты выяснили, что женщину сначала убили, а затем сбросили ее труп в воду, сообщает Daily Mail. Полицейские задержали 30-летнего возлюбленного погибшей. Молодого человека подозревают в жестоком преступлении. Тем не менее официальных обвинений ему пока не предъявлено. Полиция разыскивает возможных свидетелей происшествия и обращается за помощью к тем, кто может что-либо знать о возможных мотивах убийства.

Один из знакомых Клишты и ее избранника высказался относительно их любовной связи. Он заявил, что, несмотря на расставание, молодые люди продолжали работать вместе. "Он был милым, но отношения у них были нестабильные", - поведал молодой человек.

allaklyshtaallaklyshta
33-летняя уроженка Украины пропала без вести в апреле 2019 года
224 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В 2010 году Алла Клышта стала участницей немецкого шоу талантов - "Da Supertalent" (аналог российской "Минуты славы"). Позже женщина пробовала свои силы в аналогичных конкурсах на Украине и Румынии.

Клышта является рекордсменкой Украины по вращению максимального количества обручей на теле одновременно. В последнее время женщина выступала с танцевальными шоу-программами в европейских клубах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Шоу Минута славы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Орешкин: На встрече Путина с иностранным бизнесом политические вопросы не обсуждались
Рогозин предложил Китаю сотрудничать в создании лунной базы
Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме
Захарова: страны Европы продолжают считать убытки от санкций против РФ
Путин о Зеленском: "Судя по всему, он хороший актер"
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина, который чуть не упал со сцены
Не менее 14 львов сбежали из национального парка в ЮАР
Пропавший под Киевом самолет приземлился на озеро
Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года
Путин ответил на вопрос о возможности объединения России и Белоруссии
Путин встретился с генсеком ООН на ПМЭФ-2019
Путин передал наилучшие пожелания попавшей в больницу Симоньян
"Нафтогаз" готов вести переговоры с Россией в трехстороннем формате
Украина арестовала пять самолетов "Руслан" российской авиакомпании
США перенесли введение дополнительных пошлин на товары из Китая на две недели
Минспорт России и Государственные спортивные лотереи подписали Соглашение о сотрудничестве
Полиция не рассматривает взрыв в жилом доме в Швеции как теракт
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
Google предупредила США о рисках наложения санкций на Huawei