Украинскую танцовщицу из шоу "Минута славы" нашли мертвой

В Германии убита украинская танцовщица Алла Клышта. Девушка прославилась своим участием в телевизионном шоу талантов "Минута славы" и акробатическими номерами.

33-летняя уроженка Украины пропала без вести в апреле 2019 года. Спортсменку начали искать после того, как она не появилась на работе. Несколько дней назад в реке Рейн недалеко от немецкого города Руст было обнаружено бездыханное тело девушки.

allaklyshta Алла Клышта прославилась своими акробатическими способностями

Эксперты выяснили, что женщину сначала убили, а затем сбросили ее труп в воду, сообщает Daily Mail. Полицейские задержали 30-летнего возлюбленного погибшей. Молодого человека подозревают в жестоком преступлении. Тем не менее официальных обвинений ему пока не предъявлено. Полиция разыскивает возможных свидетелей происшествия и обращается за помощью к тем, кто может что-либо знать о возможных мотивах убийства.

Один из знакомых Клишты и ее избранника высказался относительно их любовной связи. Он заявил, что, несмотря на расставание, молодые люди продолжали работать вместе. "Он был милым, но отношения у них были нестабильные", - поведал молодой человек.

allaklyshta 33-летняя уроженка Украины пропала без вести в апреле 2019 года

В 2010 году Алла Клышта стала участницей немецкого шоу талантов - "Da Supertalent" (аналог российской "Минуты славы"). Позже женщина пробовала свои силы в аналогичных конкурсах на Украине и Румынии.

Клышта является рекордсменкой Украины по вращению максимального количества обручей на теле одновременно. В последнее время женщина выступала с танцевальными шоу-программами в европейских клубах.