Боня назвала неожиданную причину расставания Шейк и Купера: «Ей нужен настоящий мужчина, а не любовь по контракту!»

Расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера обсуждает весь мир: красавица супермодель и голливудский актер казались идеальной парой. Но, увы – спустя четыре года отношений они разошлись, и это уже официально. Бывшие влюбленные разъехались по разным домам и делят опеку над дочкой. Поклонники гадают о причинах разрыва. Одну из них, довольно неожиданную, озвучила в соцсетях Виктория Боня. В комментариях под одним из обсуждений телеведущая призналась, что считает отношения Ирины и Брэдли контрактом, а их супружескую жизнь– просто пиаром. Правда, у пары подрастает двухлетняя дочь Лея – чем не доказательство их любви? Но в мире шоу-бизнеса, как известно, всякое бывает.

- Без смеха сказать, я тоже думаю, что это был контракт! – написала телеведущая. - Ира заслуживает настоящего счастья и НАСТОЯЩЕГО мужчину, думаю, у нее все будет прекрасно в любом случае!

Папарацци сфотографировали Ирину грустной и с чемоданом сразу после новости о том, что они с Брэдли разъехались по разным домам.Фото: EAST NEWS

Слухи о нетрадиционной ориентации 44-летнего Купера упорно гуляют по Сети уже лет десять. Откуда они взялись – непонятно, ведь Брэдли всегда крутил роман с настоящими красотками. С 2009 по 2011 год актер встречался с актрисой Рене Зеллвегер, своей партнёршей по фильму «Дело № 39». Звезда «Бриджит Джонс» казалась рядом с ним вполне счастливой – поговаривали, что дело у них идет к свадьбе, но как-то не срослось. Затем Брэдли встречался с британской супермоделью Сьюки Уотерхаус, которая была младше него на 17 лет. Их отношения продлились ровно два года – с марта 2013-го по март 2015-го. А уже в апреле на горизонте звезды «Мальчишника в Вегасе» возникла россиянка Ирина Шейк. Модель только-только рассталась тогда с футболистом Криштиану Роналду.

Возможно, именно отношения Шейк с Роналду и дали основания полагать, что между Ириной и Брэдли нет любви – один сплошной расчет. Как известно, во время их романа Криштиану предпочитал свиданиям с Ириной отдых у бассейна с мускулистыми парнями, про которых его пресс-агент неизменно говорил: «Они просто друзья». На красных дорожках Шейк и Роналду были холодны с друг другом, словно арктическая зима, а вне красных дорожек их практически не видели вместе. И, наконец, заводить детей футболист предпочитал не от своей прекрасной возлюбленной, о которой грезила добрая половина мужчин планеты, а от суррогатных матерей. Поклонники горячо обсуждали в соцсетях странные отношения Ирины и Криштиану и судачили, что Ира для футболиста – не более, чем прикрытие. Да и то, что они объявили о разрыве ровно через пять лет после начала романа, в первых числах января, после Нового года, очень смахивает на «контракт окончен, все свободны».

Ирина Шейк и Криштиану Роналду не слишком часто появлялись вместе на публике. Поговаривали, что россиянка служит для футболиста лишь прикрытием его нетрадиционной ориентации.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, большинство поклонников уверено, что Брэдли и Ирина расстались совсем по другой причине. И имя ей – Леди Гага. По словам источников из окружения, отношения между Шейк и Купером испортились за несколько месяцев до премьеры фильма «Звезда родилась», в котором Брэдли и Гага играли влюбленную пару. Поговаривали, что любовь на съемочной площадке плавно перетекла в настоящий роман. Ирина и Брэдли решили расстаться еще тогда, но решили подождать, пока фильм не выйдет на экраны – мол, карьера Купера резко рванула в гору, а новость о расставании могла помешать.

То, что семейная жизнь Ирины и Брэдли дала трещину, с новой силой принялись обсуждать после выступления актера на вручении премии «Оскар». Леди Гага и Брэдли Купер спели дуэтом песню «Shallow» - саундтрек к своему фильму «Звезда родилась» - так, что у миллионов зрителей по всему миру не осталось сомнений: между ними не просто рабочие отношения. Во время своего выступления Гага смотрела на Брэдли так, что между ними разве что искры не сыпались. Незадолго до «Оскара» певица разорвала помолвку со своим женихом Кристианом Карино. А Ирина Шейк накануне церемонии отписалась от Леди Гаги в соцсетях.

Леди Гага и Брэдли Купер во время выступления на "Оскаре" смотрели друг на друга с такой нежностью, что многие поверили: между ними не просто рабочие отношения. Фото: кадр видео.

Теперь поклонники ликуют и ждут, когда же Купер и Гага объявят, что они вместе. «Вот увидите, уже до конца года она родит ему ребенка», - пишут в Твиттере.

Шейк же сейчас с головой ушла в работу и в воспитание дочки. Скорее всего, ее одиночество долго не продлится: Ирина – одна из самых красивых женщин планеты. Покорить ее сердце наверняка мечтают многие мужчины.