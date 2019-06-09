2019-06-09T02:20:52+03:00
Звезды

Крепкий тыл Потапа: Настя Каменских снялась в бассейне почти обнаженной

Певица похвасталась «попой как у Ким» [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Настя Каменских и Потап продолжают наслаждаться медовым месяцем. Фото: Инстаграм.Настя Каменских и Потап продолжают наслаждаться медовым месяцем. Фото: Инстаграм.
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Потап и Настя Каменских продолжают наслаждаться медовым месяцем. Пара поженилась в мае, улетела в Турцию на отдых, временно рассталась из-за дел, а теперь снова воссоединилась. Потап не устает любоваться своей красавицей женой, тем более, что она постоянно дает ему повод для этого. В Инстаграме артиста появилось свежее фото Насти, на котором она позирует практически обнаженной.

Потап снял свою спутницу жизни во время отдыха у бассейна: Настя загорала на надувном матрасе, плавая в бирюзовой воде. При этом из одежды на певице были только чисто символические стринги. Артистка подставила солнцу крепкий тыл, который она гордо именует «попа как у Ким». К слову, именно так называется новая песня Каменских, так что в Инстаграме она не устает пиарить свою «пятую точку», продвигая сингл прекрасным телом.

- Обед, - лаконично подписал Потап фото с Настей, загорающей топлесс.

kamenskuxkamenskux
Thank u ma boo @realpotap for everything in my life... so really happy, even can t imagine
208858 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Тот же самый снимок появился и в Инстаграме Каменских. Певица нежно поблагодарила мужа за удачный кадр и призналась ему в любви.

- Спасибо тебе, мой любимый Потам за все в моей жизни. Я так счастлива, вы даже не можете себе представить, - написала Настя.

К слову, отдых супругов продлится совсем недолго: в Инстаграме певица рассказала, что совсем скоро отправляется на гастроли. Ну а пока они с мужем наслаждаются заслуженным отдыхом.

Напомним, Потап и Настя поженились 23 мая. Пара отмечала свадьбу в одном из киевских ресторанов: невеста была в роскошном кружевном платье с белой фатой, жених - в белом костюме. На торжество артисты потратили около 7 миллионов рублей. Сразу после бракосочетания супруги улетели в отпуск. В соцсетях Потап и Настя не устают делиться нежными снимками и признаваться друг другу в любви.

Потап и Настя Каменских всегда были самым зажигательным дуэтом – неудивительно, что слухи об их романе появились еще несколько лет назад. В то время Потап был женат, и то, что он вскоре развелся, только укрепило подозрения поклонников. По словам артиста, они с Настей очень долго шли к своей свадьбе. Почему они до сих пор не связывали себя узами брака, новоиспеченные молодожены не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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