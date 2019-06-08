2019-06-08T12:19:53+03:00
Спорт

Фигуристка Алина Загитова показала отрывок новой программы под любимую песню Медведевой

Спортсменка выложила короткий ролик с тренировочного проката в Японии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова.Алина Загитова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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17-летняя фигуристка Алина Загитова продолжает находиться в Японии. Она выступает в серии ледовых шоу Fantasy on Ice. И как ожидалось ранее, именно на нем Загитова устроит премьеру своей новой программы - показательного номера под песню Billie Eilish "Bad Guy".

На коротком видео, которое выложила Загитова в "сториз" своего Инстаграма, виден каскад - тройной лутц - тройной тулуп. Эту программу ранее в мае объявил в своем Инстаграме хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз.

Однако же, потом болельщики Евгении Медведевой ополчились на него. Мол, как так, почему у Загитовой показательный номер под любимую песню Медведевой? Причем, Женя сама говорила об этом в своем интервью. И тогда Глейхенгауз заявил, ответив на комментарии в Инстаграме:

- Интервью Медведевой не видел. Музыку к показательному номеру Загитовой выбрали ещё до отпуска.

Алина Загитова, напомним, владеет всеми возможными титулами в женском фигурном катании. К весне 2019 года, то есть еще до наступления 17 лет, Алина выиграла чемпионат Европы, мира, финал Гран-При, а зимой 2018 года выиграла Олимпиаду в Пхенчхане.

teamzagitovateamzagitova
Bad guy Алина Загитова
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ИСТОЧНИК KP.RU

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