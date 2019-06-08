2019-06-08T14:55:13+03:00
Происшествия

В Москве убили мастера спорта по борьбе, который заступился за беременную женщину

Спортсмена избили и выбросили в пруд
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
По словам очевидцев, спортсмен даже не успел ничего сделать - получив несколько ударов в голову, он потерял сознаниеПо словам очевидцев, спортсмен даже не успел ничего сделать - получив несколько ударов в голову, он потерял сознаниеФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Московская полиция разыскивает группу мужчин, которые могу быть причастны к гибели мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Поздно вечером в пятницу 34-летний мужчина гулял с женой у пруда на Южнобутовской улице.

Очевидцы рассказывают, что рядом была компания подвыпивших мужчин, которые задирались к прохожим, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - В частности, они начали приставать к проходившей мимо беременной женщине, хватать ее за одежду.

Чуев, как говорят, подошёл ближе и сделал хулиганам замечание. Те ответили, началась драка. По словам очевидцев, спортсмен даже не успел ничего сделать - получив несколько ударов в голову, он потерял сознание. Пьяные дебоширы сбросили упавшего оппонента в пруд и сбежали. Сергея достал из воды проходивший мимо мужчина. Вызвали скорую помощь, но спасти борца уже не смогли.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц».

По словам источника, сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, на которых могли засветиться преступники.

- Ведётся поиск людей, причастных к убийству, - уточняют в московском главке СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сбежавший из эстонской тюрьмы преступник засветился в России из-за собаки
Прибалтийский «граф Монте-Кристо» для побега выломал оконные решетки, сам построил лестницу и перемахнул через ограду. Четыре года он успешно скрывался, но не удержался от снимка со щенком…
Новости 24
Жертвами ливней и гроз в Индии стали не менее 26 человек
Мастера спорта по греко-римской борьбе утопили в пруду в Москве
В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномальной жары
В РФС оценили новость о возможном исключении России из Лиги Чемпионов
Аэропорт штата Гоа пришлось закрыть из-за пожара на полосе
Орешкин: РФ и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос введения единой валюты
Туристический полет на МКС от NASA обойдется примерно в $60 млн
США дали Турции несколько месяцев на отказ от поставок ЗРК С-400
Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в Россию
Демократическая партия Молдавии требует отставки президента
Трамп назвал Луну частью планеты Марс
Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал "Северный поток-2"
Депутат Рады предложил судить экс-президентов Украины за госизмену
Роспотребнадзор рассказал, как спастись от жары
Дикий енот самовольно заселился в зоопарк в Германии
Помпео позитивно оценил заключение соглашения между США и Мексикой
В ДТП со школьным автобусом в Германии пострадал 21 подросток
Boeing не планировал обновлять неисправную систему 737 MAX до 2020 года
В Канаде турист открыл в музее сейф, который не могли взломать 40 лет