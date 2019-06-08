В Москве убили мастера спорта по борьбе, который заступился за беременную женщину

Московская полиция разыскивает группу мужчин, которые могу быть причастны к гибели мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Поздно вечером в пятницу 34-летний мужчина гулял с женой у пруда на Южнобутовской улице.

Очевидцы рассказывают, что рядом была компания подвыпивших мужчин, которые задирались к прохожим, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - В частности, они начали приставать к проходившей мимо беременной женщине, хватать ее за одежду.

Чуев, как говорят, подошёл ближе и сделал хулиганам замечание. Те ответили, началась драка. По словам очевидцев, спортсмен даже не успел ничего сделать - получив несколько ударов в голову, он потерял сознание. Пьяные дебоширы сбросили упавшего оппонента в пруд и сбежали. Сергея достал из воды проходивший мимо мужчина. Вызвали скорую помощь, но спасти борца уже не смогли.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц».

По словам источника, сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, на которых могли засветиться преступники.

- Ведётся поиск людей, причастных к убийству, - уточняют в московском главке СК.