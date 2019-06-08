2019-06-08T18:59:34+03:00
Происшествия

В Подмосковье после жесткой посадки пострадал пилот легкомоторного самолета

Следственный комитет начал проверку
Семен ЕЛЕНИН
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Известно, что у пострадавшего в результате жесткого приземления пилота диагностирован перелом рукиИзвестно, что у пострадавшего в результате жесткого приземления пилота диагностирован перелом рукиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Московской области произошло очередное ЧП с участием так называемой малой авиации. Вечером в субботу появились сообщения, что у деревни Кармолино Щелковского района упал легкомоторный самолёт. В пресс-службе подмосковного МЧС уточнили: не упал, а совершил жёсткую посадку.

- В этот момент на борту двухместного воздушного судна находился только один человек - пилот, он же владелец самолета, - рассказали корреспонденту «КП» в региональном главке.

Известно, что пилоту пришлось сесть прямо у деревни, в поле. При этом жилые дома, слава богу, не пострадали.

- Самолёт не разломался на части, возгорания не было, - уточнили в МЧС.

Известно, что у пострадавшего в результате жесткого приземления пилота диагностирован перелом руки.

- По предварительной информации, причиной незапланированной посадки вне аэродрома стали технические неполадки самолета, - сообщил «КП» осведомлённый источник.

Точную причину аварии назовут специалисты - проверку проводит Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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