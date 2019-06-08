Этот вечер Дзюбы вошел в историю! Сборная России разгромила Сан-Марино 9:0 в Саранске

В субботу, 8 июня, футболисты сборной России провели свой третий матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Соперником нашей команды в поединке, который прошел в Саранске, стала команда Сан-Марино. Со сборной этого карликового государства наши играли более 20 лет назад - в отборочном турнире чемпионата Европы 1996 года и тогда дважды были победы - 4:0 дома и 7:0 в гостях. И второй результат - рекордная победа в истории современной сборной России. Падет ли рекорд - было одним из вопросов перед игрой в Саранске.

Команда Сан-Марино немало фолила.Фото: REUTERS

Несмотря на скромный статус соперника, сборная России подошла к этой игре с полной серьезностью. И даже главный тренер нашей команды Станислав Черчесов заявил на предыгровой пресс-конференции: "Чтобы играть за сборную, даже секунду, это надо заслужить". Из гостиницы наша команда выезжала под аплодисменты фанатов - сборную любят во всех городах, где она играет после триумфального ЧМ-2018.

Первый гол в матче забил игрок сборной Сан-Марино.Фото: REUTERS

До поры до времени никаких мыслей о большом количестве голов вообще не возникало. И только к середине первого тайма в Саранске наших наконец-то "прорвало"! На 25-й минуте поединка после прострела Головина мяч попал в защитника сборной Сан-Марино Микеле Чеволи и затем - в ворота!

К концу первого тайма дважды защитник сан-маринцев Чеволи забил в свои ворота.Фото: REUTERS

Пять минут прошло - и еще гол. 2:0 после пенальти Дзюбы. На 36-й минуте - Кудряшов отличился. Точку в первом тайме поединка поставил Антон Миранчук. Он забил, попав, правда, в Микеле Чеволи. Мяч вызвал споры - то ли Чеволи, то Миранчук отличился.

Привычная для Сан-Марино картина вечером в Саранске - мячи в воротах.Фото: REUTERS

После перерыва наша команда довольно долго не могла отличиться. Покуда на 73-й минуте Артем Дзюба с передачи Головина не забил пятый гол. Три минуты - и еще один гол! На 76-й Дзюба забил гол с пенальти. Правда, первый удар парировал вратарь Сан-Марино. А спустя минуту уже после паса Оздоева на 77-й минуте седьмой гол в ворота Сан-Марино забил Федор Смолов.

Оба брата Миранчука попали в стартовый состав нашей команды на матч.Фото: REUTERS

Ну и на 83-й минуте случилось все же историческое достижение. После передачи Артема Дзюбы гол головой в ворота Сан-Марино забил Федор Смолов. 8-0 - и этот поединок официально вошел в историю как самая крупная победа нашей команды в истории. Прошлый рекорд, который был 24 года назад в игре против Сан-Марино, пал. А потом случился и девятый мяч, официально переписавший историю сборной России. И забил его - Дзюба, который оформил покер в этой игре.

Смолов и Дзюба - атака мечты в конце поединка.Фото: REUTERS

Сборная России победила Сан-Марино со счетом 9:0. Следующий поединок у команды Станислава Черчесова через три дня. 11 июня наши сыграют в Нижнем Новгороде против команды Кипра.