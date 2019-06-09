Сын Бари Алибасова бил беременную жену

Виолетта Гришина откровенно рассказала о трудностях брака с Бари Алибасовым-младшим. Оказывается, 34-летний мужчина бил ее, когда она была на шестом месяце беременности. Сейчас тележурналистка подала на развод.

Виолетта Гришина родила дочку от сына Бари Алибасова в январе 2019 года. Девочку назвали Амелией, что означает "трудолюбивая". Наследница Алибасова носит двойную фамилию Гришина-Алибасова и похожа на своего звездного деда.

Однако сын продюсера все время находится в Москве, с девочкой он практически не видится. Молодая мамочка живет одна с новорожденной дочерью в Калининграде. Воспитывать ребенка ей помогают родители. Более того, Виолетта не общается с Барри почти полгода.

vittagrishina Невестка Алибасова живет в Калининграде

"Мне знаете, за что обидно? Я пока еще не придумала, что сказать дочери, когда у нее возникнет вопрос, почему папа мной не интересуется", - заявила Виолетта в откровенном интервью в программе "Звезды сошлись".

Жена Алибасова-младшего добавила, что Бари в последние месяцы ее беременности упрекал женщину в том, что она стала хуже выглядеть. Он также позволял себе избивать жену. Женщина была на шестом месяце, когда он поднял на нее руку. После этого ей пришлось лечь на сохранение в больницу. Из-за стресса возникла угроза выкидыша. "Первый раз он избил меня до беременности. А второй раз, когда я была на 26-ой неделе беременности", - поделилась женщина и заплакала.

После свадьбы Виолетта и Бари заключили брачный договор, по условиям которого в случае расставания совместно нажитое имущество остается в собственности у своего владельца. Сейчас пара находится в стадии развода. "Я правда его сильно любила", - поведала невестка продюсера.

vittagrishina Виолетта и Бари Алибасов

Сам создатель группы "На-На" впервые увидел внучку несколько недель назад. Также выяснилось, что продюсер не был в курсе жестокого отношения сына к Виолетте.

Напомним, что союз Бари Алибасоова-младшего с Виолеттой стал для него седьмым. Предыдущие шесть не задались. Да и нынешний судя по настрою пышногрудой брюнетки потерпел крах.