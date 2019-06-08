Артем Дзюба: "Новый рекорд будет стоять до тех пор, пока не сыграем с Гибралтаром"

Четыре гола Артема Дзюбы в ворота Сан-Марино помогли сборной России по футболу одержать самую большую в истории победу. Соперник из карликового государства был разгромлен со счетом 9:0. Прошлый рекорд, который был установлен в поединке против Сан-Марино (7:0) продержался 24 года. Наш капитан остался доволен итогом поединка:

- Рекорд по забитым голам держался 24 года. Нынешний будет стоять до тех пор, пока сборной не попадётся Гибралтар, - пошутил игрок после матча.

Дзюба поблагодарил зрителей за атмосферу вокруг встречи:

- В целом потрясающая атмосфера, до этого было мнение, что в Саранске не очень любят футбол, но приношу свои извинения болельщикам города. Есть стадион, инфраструктура - и сразу другое отношение, встретили нас очень гостеприимно.

Но в целом команда осталась довольна тем, что получилось добиться такого исхода:

- Очень рады, что победили, тем более впервые в истории с таким счетом, после шестого, седьмого гола даже начали кричать "10:0". Дальше концентрация на Кипре, очень неприятный соперник, будет от обороны играть, у нас свои задачи - мы очень хотим попасть на чемпионат Европы, чтобы праздник без нас не прошел, - говорит Дзюба в интервью ТАСС.

Во время встречи на поле прорвался фанат, и Дзюба заступился за этого болельщика:

- Я подошёл к выбежавшему болельщику, потому что он получил пару апперкотов. Поймал этого парня за руку, говорю: «Что вы делаете?». Когда он бежал, дотронулся до центра поля. Может, ставку сделал, неспроста ведь. Меня поражает, почему не могли его так долго поймать. Он ведь сам скользит. Странно, что за ним очень долго бегали. Парень скоростной, но девушка в купальнике выбежала интереснее, - приводит слова Дзюбы портал Чемпионат.

Следующая игра у сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 - против команды Кипра. 11 июня наши сыграют в Нижнем Новгороде.