2019-06-09T02:01:48+03:00
Звезды

Друг семьи: «Ирина Шейк бросила Брэдли Купера, потому что устала ждать, когда он позовет ее замуж»

Модель надеялась, что после рождения дочки получит долгожданное предложение руки и сердца
Ирина СУХАНОВА
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Ирина всерьез надеялась построить с Купером семью.Ирина всерьез надеялась построить с Купером семью.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера обрастает новыми подробностями. Источник из окружения звезд рассказал, что инициатором прекращения их отношений стала Ирина. Хотя поклонники считали эту пару идеальной, их разрыв был неизбежен. Голливудский актер и русская супермодель оказались настолько разными, что конец их романа был делом времени. Тем не менее, Ирина всерьез надеялась построить с Купером семью. А когда не дождалась предложения руки и сердца, сама предложила Брэдли расстаться.

- Ирина искренне возлагала большие надежды на их совместное будущее и верила, что, как только у них родится дочка, они найдут время пожениться. Но этого так и не случилось. Она ждала большего от Брэдли во всех отношениях. Но она была несчастна, потому что он слишком много времени уделял работе, - рассказал инсайдер изданию Entertainment Tonight.

Отношения между Шейк и Купером испортились за несколько месяцев до премьеры фильма «Звезда родилась». Ирина и Брэдли решили расстаться еще тогда, но решили подождать, пока фильм не выйдет на экраны – мол, карьера Купера резко рванула в гору, а новость о расставании могла помешать.

Ирина и Брэдли поняли, что вместе их держит только дочь Леа. Фото: EAST NEWS

Ирина и Брэдли поняли, что вместе их держит только дочь Леа.Фото: EAST NEWS

- Недавно Ирина решила, что хватит. Она чувствовала, что их отношения находятся не на том уровне, на который она рассчитывала, - рассказал друг семьи. - Постоянные разногласия сделали их жизнь невыносимой. Они очень разные люди, и как только они поняли, что вместе их держит только дочь Леа, стало ясно, что лучше расстаться.

Теперь поклонники гадают, объявят ли Брэдли Купер и певица Леди Гага о том, что они вместе. Именно Гагу называют причиной разрыва Брэдли и Ирины. В фильме «Звезда родилась» - режиссерском дебюте Купера - Брэдли и Гага играли влюбленную пару. Поговаривали, что любовь на съемочной площадке плавно перетекла в настоящий роман. Но никаких подтверждений этому не было. Разве только то, что они увлеклись и слишком страстно исполнили дуэтом на вручении премии «Оскар» песню «Shallow» - саундтрек к фильму. Гага нежно положила голову на плечо Брэдли. Как шутили поклонники, если бы не камеры и миллионы зрителей, она бы там так и осталась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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