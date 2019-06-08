2019-06-09T12:12:12+03:00
Экономика

Рекордные итоги форума: Подписаны соглашения на три триллиона рублей

А общее число участников превысило 19 тысяч человек
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Среди участников были представители 145 стран мираСреди участников были представители 145 стран мираФото: REUTERS
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Петербургский международный экономический форум проходил в течение четырех дней. За это время участники успели подписать рекордное количество соглашений - 650. А их общий объем составил 3,1 трлн рублей. Такие цифры на итоговой пресс-конференции озвучил Антон Косяков, советник президента России, зампред оргкомитета форума.

Среди участников были представители 145 стран мира. А самая крупная делегация приехала из Китая - 1072 человек. Вторая по численности, как ни странно, американская (520 человек). И это несмотря на то, что официальный Вашингтон призывал своих бизнесменов игнорировать ПМЭФ.

- Не могу обойтись без слов благодарности в адрес Вашингтона. Своими запретами американские коллеги прикладывают существенные усилия, чтобы ПМЭФ оставался важнейшим мероприятием в календаре ведущих бизнесменов всего мира, - сказал Антон Кобяков.

По его словам, предприниматели из США приехали говорить о бизнесе.

- У них конкретный запрос на возвращение к "нормальности", они хотят конструктивного диалога, роста инвестиций, - заявил он.

Также большое число гостей приехали из Японии, Германии, Швейцарии и Великобритании. Напомним, по итогам прошлого форума в Санкт-Петербурге было подписано почти 600 соглашений на 2,8 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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