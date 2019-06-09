С 9-17 июня в Сочи в 30 раз отгремит кинофестиваль «Кинотавр». Председателем жюри юбилейного кинофеста стал Константин Хабенский.

К красной дорожке активно готовятся не только знаменитости, но и их близкие. Уже в Сочи нагрянул Владимир Познер с женой, звезда сериала «Содержанки» Владимир Мишуков, актриса Анна Чиповская и другие знаменитости.

Накануне открытия «Кинотавра» председатель жюри киносмотра Константин Хабенский отправился на шоппинг вместе со своей мамой Татьяной Геннадьевной. В пляжной лавочке знаменитый актёр присмотрел для мамы шляпку за полторы тысячи рублей.

Хабенский устроил для мамы шоппинг на «Кинотавре»Фото: Мария РЕМИЗОВА

- Татьяна Геннадьевна примерила три шляпки. В этом ей активно помогал Константин,-рассказала «КП» хозяйка лавки, где побывал актёр с мамой.

Напомним: десять лет назад Константин Хабенский перевез маму из родного Питера, чтобы присматривать за ней, чаще навещать. Теперь Татьяна Геннадьевна живет в уютной квартире в районе «Мосфильма».