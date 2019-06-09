2019-06-09T12:58:17+03:00
Звезды

Хабенский устроил для мамы шоппинг на «Кинотавре»

Татьяна Геннадьевна прилетела с сыном на престижный киносмотр
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Комментарии: comments1
Константин Хабенский отправился на шоппинг вместе со своей мамой Татьяной ГеннадьевнойКонстантин Хабенский отправился на шоппинг вместе со своей мамой Татьяной ГеннадьевнойФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

С 9-17 июня в Сочи в 30 раз отгремит кинофестиваль «Кинотавр». Председателем жюри юбилейного кинофеста стал Константин Хабенский.

К красной дорожке активно готовятся не только знаменитости, но и их близкие. Уже в Сочи нагрянул Владимир Познер с женой, звезда сериала «Содержанки» Владимир Мишуков, актриса Анна Чиповская и другие знаменитости.

Накануне открытия «Кинотавра» председатель жюри киносмотра Константин Хабенский отправился на шоппинг вместе со своей мамой Татьяной Геннадьевной. В пляжной лавочке знаменитый актёр присмотрел для мамы шляпку за полторы тысячи рублей.

Хабенский устроил для мамы шоппинг на «Кинотавре» Фото: Мария РЕМИЗОВА

Хабенский устроил для мамы шоппинг на «Кинотавре»Фото: Мария РЕМИЗОВА

- Татьяна Геннадьевна примерила три шляпки. В этом ей активно помогал Константин,-рассказала «КП» хозяйка лавки, где побывал актёр с мамой.

Напомним: десять лет назад Константин Хабенский перевез маму из родного Питера, чтобы присматривать за ней, чаще навещать. Теперь Татьяна Геннадьевна живет в уютной квартире в районе «Мосфильма».

Хабенский устроил для мамы шоппинг на «Кинотавре».Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кинотавр-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Мария РЕМИЗОВА

 
Читайте также
Новости 24
Мбаппе установил личный антирекорд в матче с Турцией
В 2019 году на ЕГЭ за нарушения удалили более 500 человек
Неизвестные сообщили о минировании Останкинской башни, мавзолея Ленина и Храма Христа Спасителя
Мексика предоставит гуманитарную помощь направляющимся в США мигрантам
Исполняющий обязанности президента Молдавии подписал указ о роспуске парламента
Китай предупредил иностранные компании о последствиях от соблюдения санкций США
Группа «Машина времени» не будет выступать на Красной площади в День России
Жителям США предложили тысячу долларов за неделю без смартфона
Конституционный суд Молдавии назначил исполняющим обязанности президента Павла Филипа
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным ребенком
Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Прямая линия с президентом России: впервые пользователи Одноклассников смогут оценить вопросы других
Козак: внешнюю политику Молдавии должны определять силы, отражающие волю ее граждан
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за кражу электричества
Бой Головкин Роллс: Геннадий отправил соперника в нокаут
Канадского музыканта застрелили в центре Оттавы
Погода в Москве на 9 июня 2019 года: жара и небольшой дождь
Президент Мексики заявил Трампу, что готов дружить
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС отступных за Brexit