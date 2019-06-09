Кто руководит Молдавией, если Додона лишили полномочий президента

В Молдавии разгорается политический кризис. Сегодня утром конституционный суд лишил действующего президента Игоря Додона полномочий и передал их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Это произошло несмотря на то, что до этого премьер-министром Молдавии стала сопредседатель проевропейского блока ACUM Майя Санду.

«Комсомолка» разбиралась в происходящем в Кишиневе.

1. С чего все началось?

Все началось еще 24 февраля, когда в Молдавии прошли парламентские выборы. Голоса распределились таким образом: 35 мест у Партии социалистов Молдавии (их поддерживает президент Игорь Додон), 30 — у Демократической партии Молдавии (ее лидером является бизнесмен Владимир Плахотнюк), 26 — у блока либеральных правых партий ACUM.

За 3 месяца партии не смогли договориться о коалиции, а без парламентского большинства нельзя сформировать правительство. Таким образом, продолжавший работать кабинет министров во главе с премьером Павлом Филипом был сформирован еще Демократической партией и вступал в открытую конфронтацию с президентом Додоном.

Сегодня утром конституционный суд лишил действующего президента Игоря Додона полномочийФото: REUTERS

2. Почему вмешался Конституционный суд Молдавии?

7 июня Конституционный суд обязал президента Игоря Додона распустить парламент, потому что он не смог сформировать новое правительство в течение 3 месяцев после парламентских выборов. Глава государства отказался выполнять это требование и назначил новым премьер-министром Молдавии сопредседателя блока ACUM Майю Санду. Она в свою очередь представила парламенту план работы будущего правительства и новый состав кабинета министров.

Майя СандуФото: REUTERS

Но тут вновь вмешался конституционный суд, который признал незаконным назначение Санду и создание нового правительства, а также вновь призвал президента распустить парламент.

У конституционного суда Молдавии достаточно широкие полномочия. Он осуществляет контроль за соблюдением норм конституции в стране всеми ветвями власти. За ним закреплено право подтверждать результаты всех республиканских выборов, выносить решение о роспуске парламента и о временном отстранении от должности президента республики.

Премьер-министр Павел ФилипФото: REUTERS

3. Как развивался конфликт между парламентом и конституционным судом?

После того, как КС Молдавии отказался признать законным назначение нового премьер-министра, 8 июня парламент единогласно принял декларацию, в которой осудил решение суда. Тогда же на заседании спикером законодательного органа Молдавии была избрана лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный.

Президент Игорь Додон, который присутствовал на заседании, также отказался признавать решение Конституционного суда и заявил, что не станет досрочно распускать парламент. Он добавил, что сначала проведет встречу с фракциями (ожидается, что она состоится 10 июня). И призвал граждан не поддаваться на провокации, которые приведут к дестабилизации в стране.

- Я знаю, что есть и решение конституционного суда, что президент обязан распустить парламент. Но опять же - только после консультаций с фракциями. Ни одно положение не обязывает президента распускать парламент немедленно. И я не буду распускать парламент немедленно, - заверил молдавский президент.

4. Почему Молдавию объявили «захваченным государством»?

На том же заседании парламента, 8 июня, молдавские депутаты приняли еще одну важную резолюцию. Согласно ей, Молдавия признается как плененное, захваченное государство.

Декларацию поддержали все присутствующие депутаты - 61 человек из 101. В основном, это были члены Партии социалистов и проевропейского блока ACUM.

Представители от Демократической партии, партии «Шор» и трое независимых парламентариев заседание бойкотировали из-за назначения новым премьер-министром Майю Санду.

Помимо президента Игоря Додона, в парламенте присутствовали послы России и США Олег Васнецов и Дерек Хоган и глава делегации ЕС Петер Михалко.

5. Додона лишили функций президента. Кто теперь управляет Молдавией?

После вчерашнего заседания молдавского парламента и отказа Додона распускать депутатов, конституционный суд был настроен решительно. Сегодня утром он лишил полномочий действующего президента Игоря Додона и назначил исполняющего обязанности премьер-министра Павла Филипа временным главой государства.

Первым указом Павел Филип распустил парламент и объявил о проведении досрочных выборов. Они должны состояться 6 сентября.

6. Что ответил парламент временному президенту?

Сразу после этого молдавский парламент собрался на экстренное заседание. На нем было признано незаконным назначение Павла Филипа и его указ о роспуске законодательного органа.

- Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии, вместо мирной передачи власти было решено ответить дестабилизацией. Парламент признает незаконным правительство Филипа, - заявила новый премьер-министр Майя Санду.

Ожидается, что на митинге будет до 50 тысяч человек. Правда, пока на главной площади Кишинева собралось совсем не много людейФото: REUTERS

Она призвала сотрудников правоохранительных органов не подчиняться приказам «узурпаторов» и перейти на сторону законной власти — президента, правительства и парламента. Санду напомнила, что западные партнеры Кишинева признали легитимность ее кабинета министров.

Депутаты планируют обратиться в Совет Безопасности ООН для оценки сложившейся ситуации в стране.

7. Что происходит сейчас в Молдавии?

В данный момент в Кишиневе собираются сторонники Демократической партии, которая выступает против президента Додона и сформировавшейся парламентской коалиции. Ожидается, что на митинге будет до 50 тысяч человек. Правда, пока на главной площади Кишинева собралось совсем не много людей.

Полиция перекрыла движение по центральным улицам столицы.

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