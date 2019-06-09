Дзюба побил достижения Аршавина и Черчесова

Сомнительное достижение - разгромить «футбольного карлика», который находится на последнем месте в рейтинге ФИФА. Но этот матч все равно войдет в историю, поскольку в нем был установлен рекорд.

9:0 - эта самая крупная победа в истории сборной России. В 1995 году наша национальная команда разгромила все тех же санмаринцев - 7:0. Любопытно, что тогда нынешний главный тренер сборной Станислав Черчесов стоял на воротах.

Капитан команды Артем Дзюба с юмором отнесся к такому результату.

- Рекорд по забитым голам держался 24 года. Нынешний будет стоять до тех пор, пока сборной не попадётся Гибралтар, - пошутил форвард.

(Для справки: самой маленькой футбольной страной Европы долгое время было Сан-Марино (33 344 жителей). Но с появлением Гиблартара (32 194) именно он занял первое место среди малышей.)

Кстати, сам Артем в этом матче забил 4 мяча. Это не рекорд - 5 голов на чемпионате мира 1994 года в одной игре отгрузил Камеруну Олег Саленко. Зато Дзюба значительно пополнил свой личный счет и сразу вышел не 4-е место среди лучших бомбардиров сборной России (20 мячей). При этом он одним махом обошел в этом списке и Андрея Аршавина, и Валерия Карпина (по 17).

Сам Аршавин, разбиравший матч на ТВ, сказал, что Александр Кержаков (30 голов за сборную), конечно сможет потроллить Артема - мол, кому ты забивал! Но в результате в истории все равно останутся лишь статистические цифры.

Кстати, забив Сан-Марино два мяча, в десятку ворвался Федор Смолов, опередив и сидящего в СИЗО Александра Кокорина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Этот вечер Дзюбы вошел в историю! Сборная России разгромила Сан-Марино 9:0 в Саранске

В субботу, 8 июня, футболисты сборной России провели свой третий матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Соперником нашей команды в поединке, который прошел в Саранске, стала команда Сан-Марино. Со сборной этого карликового государства наши играли более 20 лет назад - в отборочном турнире чемпионата Европы 1996 года и тогда дважды были победы - 4:0 дома и 7:0 в гостях. И второй результат - рекордная победа в истории современной сборной России. Падет ли рекорд - было одним из вопросов перед игрой в Саранске (подробности)

Артем Дзюба: "Новый рекорд будет стоять до тех пор, пока не сыграем с Гибралтаром"

Четыре гола Артема Дзюбы в ворота Сан-Марино помогли сборной России по футболу одержать самую большую в истории победу. Соперник из карликового государства был разгромлен со счетом 9:0. Прошлый рекорд, который был установлен в поединке против Сан-Марино (7:0) продержался 24 года. Наш капитан остался доволен итогом поединка (подробности)