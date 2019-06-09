Когда молчат клюшки: Федерация хоккея с мячом запретила журналистам «размещать критические статьи»

С журналистами в нашей стране обращаются странно. Порой просто не знают, что с ними делать. Исполком федерации Русского хоккея, например, решил вопрос радикально. В регламенте чемпионата 2019/2020 деятельность СМИ ограничена сразу несколькими пунктами. Вот самый яркий из них:

«Не допускается представителям СМИ при осуществлении ими своей профессиональной деятельности комментировать, обсуждать и/или негативно высказываться о судействе матчей чемпионата, негативно высказываться о должностных и официальных лицах ФХМР и Клубов, об участниках Чемпионата и Чемпионате в целом, а также провоцировать к таким высказываниям, комментариям или обсуждениям».

Нарушение этого пункта приведет к лишению аккредитации. Клуб, который «ходатайствовал об аккредитации перед пресс-службой», будет наказан штрафом в 100 тысяч рублей (для русского хоккея весьма существенные деньги).

Стоит ли объяснять, что деятельность журналиста, который не имеет права ни критиковать, ни подчеркивать недостатки, ни указывать на проблемы, просто лишена смысла. Можно, конечно, посещать матчи по билетам, но это отрезает возможность пообщаться с участниками игры…

Еще несколько пунктов посвящено «журналистской этике», нарушение которой является главным преступлением для журналиста. С этим даже спорить не хочется. Другой вопрос, кто эту самую этику определил? Союз журналистов? Журфак МГУ? Нет. Специальный документ с «этикой» должен перед получением аккредитации подписать любой журналист, а составлен он в недрах федерации…

Как вышло, что целая федерация, весьма уважаемая, вдруг с ходу разметала все пункты российского закона о СМИ? Как получилось, что боссы русского хоккея решили каленым железом прижечь любые попытки хоть как-то их покритиковать? И что из всего этого получится? Попробуем разобраться.

Русский хоккей, несмотря на богатую историю, сейчас борется за существование. Он очень популярен в нескольких регионах России, но практически не представлен в Москве и Питере. Чемпионаты мира вызывают интерес в России и в Швеции, двух странах, которые традиционно делят титул между собой, но фактически незаметен в остальном мире. В русском хоккее не крутятся большие деньги. По большому счету он живет за счет энтузиастов и местных властей. Получается не всегда здорово. Энтузиасты, как часто бывает, друг друга недолюбливают, часто спорят о прекрасном и даже устраивают демарши. Например, несколько лет назад в знак протеста против судейского произвола одна из команд дома просто сыграла в поддавки и уступила с двухзначным счетом…

Стоит ли удивляться, что в этом маленьком замкнутом мире русского хоккея в какой-то момент решили, что они – отдельное государство со своими законами, правилами и даже этикой? Руководство федерации, а я лично знаком со многими членами исполкома, люди, которые искренне переживают за свой вид спорта, вкладывают в развитие личные средства и уж точно не являются «врагами народа». Решение, прописанное в регламенте они принимали, наверняка руководствуясь своими представлениями о том, что мешает их виду спорта.

- Мы хотим, что люди о хоккее писали, а не скандалили! – по телефону сказал мне один из руководителей.

В федерации пообещали разобраться и привести регламент в соответствие с законами РФ. Хочется верить, что так оно и будет. Все-таки есть и общественное мнение, и министерство спорта (министр, кстати, пока никак по этому вопросу не высказался) и суд…

Но проблема глубже. В обществе, в стране потихонечку забывают, что журналист на трибунах (на концерте, в театральном зале, в зале суда и т. д.) не обязан никого хвалить. И даже задумываться о том, кого можно критиковать, а кого нет. И главный критерий того, что человек не нарушает этику – это то, что он не врет. Получается не всегда? Да, и это тоже так. Но куда чаще есть толпы заинтересованных людей, которым правда абсолютно не нужна. Русский хоккей, при всем уважении, не самый популярный и освещаемый вид спорта в стране. Но попытки сделать так, чтобы пресса «не писала ничего лишнего» предпринимались и предпринимаются и в хоккее, и в футболе. Лишить аккредитации «слишком правдивых» журналистов – к этому способу прибегали многие. Собственно, «ошибка» представителей бенди в их честности – они решили регламентировать то, что для многих видов спорта (да и не только спорта) – давно уже негласное правило.

Исполком федерации русского хоккея наверняка исправит регламент. Но вот когда исправится отношение к свободе слова и к доверию к обществу, бог его знает…