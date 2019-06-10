Страшно, когда мать вынуждена оправдываться, что не желает смерти ребенку

Феодора, которую мама нежно называет Фенечкой, родилась раньше срока. И, едва появившись на свет, прямо в роддоме подхватила какую-то нейроинфекцию. Увы, это событие стало роковым.

О том, что отныне дочка будет «особым» ребенком, мама Юля узнала на пятые сутки, в день крещения малышки.

- Когда мне задают вопрос о том, что умеет мой ребенок, я отвечаю, что она умеет жить и улыбаться! – как-то робко, будто извиняясь за что-то, говорит мама. – Да, моя Фенечка очень больна, но она «Божий Дар». Ведь именно так переводится имя, данное ей батюшкой при крещении.

Увы, Феня не может двигаться, не умеет самостоятельно глотать и даже дышит с трудом. Но и мама, и старшая сестра очень любят ее. Именно ради того, чтобы Фенечка прожила отпущенные ей годы с наименьшей болью, они отказались от квартиры в большом городе и переехали в село -подальше от пыли, грязи и большого количества людей.

- Конечно, здесь сложнее получить срочную реанимационную помощь, – говорит мама. – Но благодаря покою и чистому воздуху здесь и приступы у дочери в несколько раз реже. А все, что касается повседневных манипуляций и первой срочной помощи, мы и сами умеем.

Девочка не может двигаться, не умеет самостоятельно глотать и даже дышит с трудом

Каждый день жизни Феодоры — это ряд медицинских манипуляций: накормить, напоить, измерить показатели, раздышать, откашлять... Ради этого мамой в доме оборудована почти полноценная реанимация. Частично – на деньги, вырученные от продажи квартиры. Частично – помощь не равнодушных людей.

Тяжело одинокой, хрупкой женщине, не жалуясь и не ропща, тащить на себе хозяйство и двоих больных детей, из которых один - тяжелый инвалид. Но еще сложнее постоянно и безропотно сносить похожие на удары в живот, бестактные вопросы: «Зачем вы за нее боретесь?», «Почему бы не дать ей просто умереть?» Но и тут Юля мужественно держит удар, свято помня истинное значение имени своей дочери.

- До конца жизни буду молиться о тех, кто захотел помочь нам – тихо говорит она. – Я все старалась и стараюсь делать сама, но без поддержки очень тяжело. Сейчас, например, доктора прописали нам особый медицинский аппарат - откашливатель с перкутором, который стоит баснословную сумму - 488 000 рублей. А если его не будет, Феня все время будет мучительно задыхаться. Я готова сердце отдать, чтобы облегчить ее страдания! Пожалуйста, помогите нам.

(499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

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