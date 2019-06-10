Истерия вокруг ЕГЭ: Пятая часть школьников подсаживаются на допинг

В период ЕГЭ российские школьники массово подсели на успокоительные! Почти 22 процента учеников принимают препараты для борьбы со стрессом, сообщает проект «Дети Mail.ru».

Подпитка для извилин?

Понятно, что за рецептом к врачу детишки не идут, а принимают по советам друзей-подружек все, что удается купить в аптеке. Тем более что в интернете полно самых разных схем употребления «допинга для мозгов». С утра закинуться ноотропами (препаратами для стимулирования нервной деятельности. - Ред.), перед сном принять успокоительное - школьники активно делятся своим опытом в соцсетях:

«Мне не доводилось принимать ничего сильнее гл...а (названия препаратов мы не печатаем из этических соображений. - Ред.). Когда я принимал этот препарат, улучшалась концентрация, восприятие материала и общий тонус нервной системы. Это было редко, только перед экзаменами. Побочных эффектов не было».

«Я принимал ф...л во время подготовки к экзаменам, двухнедельный курс. В результате у меня была повышенная концентрация и, как следствие, повышение активности и улучшение памяти. Я принимал по одной таблетке утром и вечером, побочных эффектов не было. Конечно, повышенная концентрация до позднего вечера не может не сказаться на успеваемости».

«Я принимал в...л, а далее пил п...м. Из эффектов могу отметить, пожалуй, лучшую концентрацию внимания. Помимо внимания, больше ничего не отметил, хотя слышал, что из-за ф...а люди могли спать меньше и учить больше. П...м я пил уже меньше, а эффект был такой же, как и от в...а, если не слабее».

Побочные эффекты

О побочных эффектах выпускники, конечно, совсем не думают. А ведь результат может получиться вовсе не такой, как ожидалось! Например, популярные успокоительные - аф...л и н...ит - могут спровоцировать сонливость, головные боли и сниженную концентрацию внимания. А это явно не то, на что рассчитывают школьники перед ЕГЭ.

У ноотропов список побочек еще длиннее. Раздражительность, нарушения сна, нервозность, тошнота... И все это ради пары баллов?

- Часто дети не обращаются за помощью к родителям и врачам и принимают таблетки самостоятельно, - рассказывает врач-психотерапевт Александр Федорович. - Тем более что большинство этих препаратов продаются без рецепта. Но действие этих веществ довольно слабое и мягкое, дети не видят эффекта и начинают увеличивать дозировку. Тогда и возникает перевозбуждение и другие побочные явления.

Причем некоторые добавки, которые так активно рекомендуют для разгона мозговой активности, работают и вовсе только за счет эффекта плацебо. Но это не мешает ученикам расписывать, как тот или иной препарат помог им блестяще сдать все экзамены.

Зависимость от валерьянки

Получается, что на экзаменах от приема таких лекарств больше вреда, чем толку. Но у подобного допинга есть и другой, скрытый эффект.

- Те схемы приема, которые есть в интернете, и правда относительно безвредны и... бесполезны, - уверена Юлия Матюнина, врач, исполнительный директор Национального родительского комитета. - Эти добавки не повлияют как-то значительно на результаты экзаменов. Но сами дети считают, что именно лекарства позволяют им сконцентрироваться и сдавать нормально. Фактически дети подсаживаются на допинг и привыкают в любой стрессовой ситуации прибегать к препаратам.

Учитывая, что впереди у выпускников еще куча сессий и других стрессовых ситуаций, такая зависимость от таблеток может дорого им обойтись. Так что в аптеку стоит бежать только по рекомендации врача.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Отставить панику!

В период экзаменов взрослым не помешает вспомнить (и рассказать об этом своим детям), что ЕГЭ - это далеко не последнее и уж точно не самое главное испытание в судьбе. И даже в случае провала на экзаменах жизнь не заканчивается!

- При недоборе баллов стоит присмотреться к схожим направлениям, где конкурс ниже, или к вузу попроще. А вот в магистратуру уже идти в топовый университет и на нужную специальность.

- Интересным профессиям учат и в колледжах. Если же специальность мечты можно получить только в вузе - что ж, у подростка будет целый год, чтобы подготовиться к экзаменам.

- В Европе и США вообще считается, что торопиться с выбором будущей профессии не стоит. Поэтому вчерашние школьники часто берут gap year - «свободный год», чтобы поработать в разных сферах, попутешествовать по мере возможности и самоопределиться. Часто именно это помогает им подойти к выбору профессии и поступлению в вуз более ответственно, чем сразу после выпуска из школы.

Кстати

У нынешних подростков - хрустальная психика

Оказывается, молодое поколение и правда чересчур остро реагирует на все происходящее. Подобная психологическая хрупкость у подростков появилась в последние несколько лет.

- Мы провели исследование среди первокурсников и выяснили, что та нагрузка, которая раньше воспринималась как норма для молодых людей - не спать ночами, готовиться к сессиям, - сейчас воспринимается студентами более тяжело, - рассказывает проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. - Еще десять лет назад отношение к ЕГЭ и таким нагрузкам было совершенно другим. Но сейчас для молодежи это кажется непосильной ношей.

Эксперты считают, что такая разница между поколениями связана и с соцсетями. Раньше подростки меньше времени проводили в интернете, а значит, меньше накручивали друг друга.

- Даже если молодой человек чувствует себя уверенно, готовится к экзаменам и у него все под контролем, когда он видит панику среди своих сверстников, он попадает в эмоциональную воронку, его затягивает истерия, - объясняет Валерия Касамара. - Почитал, как паникуют другие, и сам тоже начал. Такая воронка затягивает не только подростков, но и их родителей, и учителей. И взрослые вместо поддержки и успокоения начинают накручивать своих детей.