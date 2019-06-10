Елена Николаева: В моей жизни уже были и свадьба, и развод!

На этой неделе мы увидим финал сериала «Свадьбы и разводы». В центре сюжета - две конторы, соседствующие в офисном центре. Только одна устраивает свадьбы, а вторая, адвокатская, - разводы. Руководят ими Женя (Елена Николаева) и Марк (Антон Хабаров), которым предстоит в конце концов разобраться со своей личной жизнью.

- Ваша героиня занимается свадьбами. Когда вы готовились к роли, обращались в агентства, чтобы узнать подробности их работы?

- Дело в том, что моя мама очень часто оформляет свадьбы - у нее есть свой цветочный бутик. И я много чего узнала именно от нее. Мама в курсе, как это все устраивается. Теперь, если я в кино вижу свадьбу, обращаю внимание на цветы: так, этот букет правильно собрали, и бутоньерка тоже хорошая.

- Правильно - это как?

- Обычно букет делается круглой формы и часто с жемчужинами на ножке. Бутоньерка должна быть из тех же цветов, что и букет. Хотя все эти правила довольно условны. Можно пойти под венец и с охапкой ромашек.

- В каждой серии зрители видят новую, какую-то необычную свадьбу. А какой была ваша собственная?

- Я даже не знаю, есть ли смысл говорить об этом… Наш брак не сохранился (актриса была замужем за Константином Парфеновым. - Ред.). Хотя свадьба была традиционной: пышное платье, лимузин, караван, тамада, гости...

- Кто откусил больший кусок каравая?

- Да это сейчас тоже не важно! Я никогда раньше не говорила о разводе, всегда эту тему опускала. Хотя, выходит, в моей жизни все было, как в названии фильма - и свадьба, и развод.

- Герой Антона Хабарова, адвокат Марк, искренне считает, что именно расставание делает людей счастливыми. Вы с ним теперь согласитесь?

- Не совсем. У нас в браке появились прекрасные дети (Артемий и Вероника. - Ред.). Я была счастлива. Хотя и после развода тоже ощущаю счастье. В жизни нужно принимать разные ситуации и двигаться дальше.

Драка в грязи Елены Николаевой и Рины Гришиной стала украшением сериала. Фото: Кадр из фильма

- В сериале пары, стремящиеся к разводу, доходят уже до точки кипения. У вас было подобное?

- Нет, у нас все прошло мирно и спокойно.

- А если бы вы снова выходили замуж, какой была бы ваша свадьба?

- Я так таковые свадьбы не люблю. Учитывая, что у меня уже была классическая, еще одну я бы делать не стала. Если когда-нибудь снова соберусь замуж, у меня точно не будет банкета, пиршества, белого платья и тому подобного.

- Кстати, о пиршестве. Говорят, вы на съемках наелись тортов. Все, что мы видим в кадре, было настоящим.

- Да, и мне тортов досталось (смеется). А в одной серии был вкусный шашлык - он даже больше запомнился. Я больше люблю мясо, чем сладкое. Нашей части сериала в этом плане крупно повезло. А вот Антону и его агентству досталась только вода - она у них стояла на столах в офисе.

- Чем еще запомнились съемки?

- Эту сцену уже показали в эфире - как мы с Риной Гришиной деремся в грязи на свадьбе у байкеров. Сначала для нас эту лужу вычищали, потом заливали заново. В общем, было грязно и мокро. Но при этом очень весело!

«Свадьбы и разводы». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.