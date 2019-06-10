Когда развод на пользу: После расставания с Цекало сестра Веры Брежневой резко похорошела

Продюсер Александр Цекало расстался со своей женой Викторией Галушкой ради новой любви – в его жизни появилась восточная прелестница Дарина. Как рассказывала Вера Брежнева, ее сестра тяжело переживала уход мужа. У 34-летней Виктории и 58-летнего продюсера растут двое детей – дочь Александра и сын Михаил. Ради них Виктория собралась с силами и решила, что жизнь продолжается. И, как это часто бывает с женщинами после развода, внезапно преобразилась. В своем Инстаграме Вера Брежнева показала, как ее сестра выглядит сейчас. Викторию просто не узнать: из вечной домохозяйки, какой Галушка была вместе с Цекало, она превратилась в элегантную модницу.

Вера поделилась на своей страничке снимками, снятыми в Италии: на родине Данте и Боккаччо они с сестрами отметили день рождения мамы. Виктория отправилась в ресторан, где проходил семейный праздник, в белом комбинезоне и босоножках телесного цвета. Экс-супруга Цекало заметно похудела и выглядит просто роскошно. Если раньше Виктория предпочитала носить бесформенную одежду темных тонов, то теперь она отдает предпочтение светлым оттенкам – благо, фигура позволяет. Развод явно пошел бывшей жене Александра на пользу: она стала выглядеть гораздо эффектней.

ververa Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, тёплые, дружеские отношения Сегодня День Рождения Нашей Мамы !!@mami4_7 Нас у неё 4, а старшая сестра сегодня мысленно с нами Желаем вам любви от всей нашей семьи) И традиционно передаём привет из Италии

В одном из интервью Вера Брежнева призналась, что не судит Александра Цекало: хотя продюсер больше и не является частью их семьи, он по-прежнему заботится о детях Виктории.

- Саша, он является родственником по детям, но уже не часть нашей семьи. Если бы я была более юная, была бы более категорична и говорила, может быть, какие-то слова. Сейчас я могу сказать, что в жизни всякое бывает, - рассказала Вера. - Я не знаю ни одного человека, кому бы легко давался развод. У меня был развод, у моих друзей был развод. Это то, что не пожелаешь и врагу. Я поддерживала, но не умоляла ее желания быть расстроенной. Человек должен прожить эту печаль. Только тогда он будет готов к новой жизни.

Бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка (крайняя справа) после развода заметно преобразилась. Фото: Инстаграм.

Вера уверена, что Александр и ее сестра Виктория сохранят цивилизованные отношения ради детей.

- Я за то, чтобы и Саша, и Вика были счастливы. Я вообще не считаю, что людей, которые ссорятся, нужно мирить. Мы все взрослые люди. Саша - взрослый человек, Вика – взрослый человек. Мы все несем ответственность за свои поступки, за свои действия, но главное при этом – оставаться людьми, чтобы мы не обозлились, поводов миллион, - считает артистка. - У нас есть потрясающие племянники, я не могу ненавидеть их папу, чтобы он не сделал. Я не виню никого и не считаю, что на этом жизнь не заканчивается.

Сейчас Александр счастлив со своей четвертой женой Дариной.Фото: EAST NEWS

Брак с восточной красавицей Дариной Эрвин стал для продюсера уже четвертым. Супруги познакомились в Голливуде. Дарина родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова). Девушка переехала в США, куда их вместе с матерью перевез отчим, получила гражданство и сменила фамилию на Эрвин. Но теперь она носит фамилию Цекало: после свадьбы с продюсером она взяла фамилию мужа.