Открытие Кинотавра 2019 в Сочи: Собчак больше не скрывает сексуальность, а Розанова прячется в пижаму

30-й юбилейный «Кинотавр» открывал настоящий звездопад. Помимо привычного набора знаменитостей, подъехали серьёзные киноманы в лице Владимира Познера. Плюс в жюри на сей раз председательствует Константин Хабенский, которого редко встретишь на фестивалях и светских раутах. Впечатлил и приветственный приём на Морвокзале, куда рулевой «Кинотавра» позвал выступить учеников Кирилла Серебренникова из «Гоголь-центра» с песнями из нашумевшего концерта «Наша Алла», посвящённого юбилею Пугачевой.

Ну и как вишенка на торте - приезд в качестве гостя Ксении Собчак, компанию которой сперва составил Игорь Верник (на красной дорожке), а потом (за кулисами и в зале) режиссёр Константин Богомолов, с которым телеведущей приписывают роман.

Победы и провалы звёздной дорожки «КП» прокомментировала дизайнер Ксения КнязеваФото: Личный архив

Ну и конечно же, не подвела традиционная звёздная дорожка, где дамы с удовольствием демонстрировали лучшие наряды. Пожалуй, не хватало лишь хрупкой Паулины Андреевой рядом с Фёдором Бондарчуком, а так явка была стопроцентной. Победы и провалы звёздной дорожки «КП» прокомментировала дизайнер Ксения Князева.

Ксения Собчак

На «Кинотавр» одна из самых обсуждаемых звёзд страны прилетела, чтобы посмотреть фильм, который не смогла оценить на Каннском фестивале.

- Я именно на «Кинотавре» смотрю какие-то самые интересные российские премьеры. Я, к сожалению, не попала на фильм Кантемира Балагова «Дылда» в Каннах, поэтому жду премьеру здесь, - поделилась с журналистами Собчак.

Кстати, вместе с Ксюшей в Сочи прилетел её сын Платон. Пока мама дефилировала по красной дорожке, малыш ждал ее в отеле.

- Да, я путешествую с ребёнком, - призналась Собчак.

На «Кинотавр» одна из самых обсуждаемых звёзд страны прилетела, чтобы посмотреть фильм, который не смогла оценить на Каннском фестивалеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Безусловно, у Собчак хороший вкус. Хотя платье спорное, слишком откровенное,-комментирует наряд Собчак, в котором телеведущая появилась на звёздной дорожке, дизайнер Ксения Князева. - Ксюша надела трусики на высокой талии в стиле 50-х и на них тонкое шифоновое полупрозрачное газовое платье. На мой взгляд, в этом наряде не хватает внутренней комбинации.

Но у Ксюши, видимо, такой период жизни, когда ей нравится демонстрировать свою сексуальность.

Екатерина Шпица

- Мне нравится малахитовое платье Шпицы. Оно элегантно, оно приятно струится, у него идеальный корсет, красивые открытые плечи, все прекрасно. Но все же мне хотелось бы какой-то оригинальности от Екатерины, - говорит наш эксперт Ксения Князева.- Мне кажется, Кате пора экспериментировать и искать себя в других образах. А пока она по-прежнему дефилирует по дорожке в образе Наташи Ростовой.

Екатерина ШпицаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дарья Мороз

- Дарья, безусловно, имеет полное право показать свою шикарную фигуру. Форма у актрисы действительно превосходная. Видимо, она следует принципам правильного питания и проводит много времени в спортзале. Но платье, на мой взгляд, выбрано неудачно. Оно полностью слилось со светлой кожей актрисы и с ее радикально белыми волосами, - считает дизайнер Ксения Князева. - Форма платья не соответствует образу Дарьи, ее стрижке, ее бунтарскому стилю. Она могла бы надеть что-то не менее сексуальное, но более графичное. А платье прозрачное и напоминает немного форму официанта. Хочется более сложной цветовой гаммы, чем наряд из тюли.

Дарья, безусловно, имеет полное право показать свою шикарную фигуруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Агния Дитковските

- Я понимаю, что этим летом тотал-блэк в моде. Но мне кажется, что актрисы, надевшие черные платья, поленились найти что-то более интересное.

Это, наверное, самый простой способ: купить черное платье с разрезом на ноге и глубоким декольте. Это просто одно из тысяч платьев, которые не запомнятся после красной дорожки.

Несмотря на то, что наряд артистке подходит. У Агнии шикарная фигура и аккуратно убраны волосы.

Но я бы выбрала другой тон платья при таком же силуэте.

Агния ДитковскитеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Горбачева

- Ирина меня приятно удивила. Я давненько не видела ее в платье, особенно с открытыми плечами, с такой красивой формой, - говорит дизайнер Ксения Князева. - Ирина девушка с характером, но она не лишена романтизма и сексуальности. И платье, безусловно, это подчеркивает. Единственное, что Горбачёву подвело-обувь.

Такая модель обуви укорачивает ноги. Для подобного платья нужно выбирать более легкую и открытую обувь.

Минималистичную, на тонком каблуке. Какие-нибудь невесомые босоножки, но не массивные туфли-ботильоны с закрытыми носами в жарищу.

А эти туфли подойдут только к плащу Мэри Поппинс.

Ирина ГорбачеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

- Меня смущает цвет костюма Прилучного, - оценивает образ звезды сериала «Мажор» на звёздной дорожке дизайнер Ксения Князева. - Дело в том, что этой весной в моде карамельный цвет, но тут уже прям цвет вареной сгущенки.Такой оттенок хорошо смотрится только в вельвете.

Что касается наряда Агаты, то на мой взгляд, несмотря на прекрасную фигуру актрисы, платье упрощает черная полоса по лифу.

Этот элемент утяжеляет образ и является здесь явно графически лишним.

И это несмотря на актуальность силуэта: топ с открытым животом сейчас в тренде.

Павел Прилучный и Агата МуцениецеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ингеборга Дапкунайте

- Это тот самый вариант черного платья, который запомнится на красной дорожке.

Оно, безусловно, одно из самых удачных. В нем есть фактура, есть графика. Оно выглядит необычно, словно актриса находится в бутоне черной розы. Наряд прекрасно подчеркивает стройный силуэт Ингеборги. Юбка облегает по бедрам, тем самым, удлиняя ноги артистки.

- Очень красиво смотрится спина. Платье сложное, продуманное. Молния на спине золотая, длинная. Она является украшением, изюминкой наряда.

Мои аплодисменты. Платье достойно красной дорожки.

Ингеборга ДапкунайтеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Розанова

- А вот Ирина Розанова пришла на красную дорожку в пижаме,-говорит наш эксперт Ксения Князева. - Именно такое ощущение остаётся от ее наряда. Во-первых, непонятный силуэт, крой. Это не кимоно. Какой-то бабушкин ситчик в мелкий рисунок. И непонятно, что это висит у неё слева...Полотенце, которым она умывалась? Может, в сумке ещё есть зубная паста? С причёской тоже неразбериха. Непонятно, что актриса хотела сказать эти образом. Даже манжет забыла застегнуть на рукавах.

Ирина РозановаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Вилкова

- Молодец. Выдержала стиль, надела актуальное платье в горох с небольшой сборкой на талии. Платье настолько тонкое, струящееся, что не даёт лишнего объема на бёдрах. Аккуратный корсет и подходящая причёска к платью. Единственное, на мой взгляд, цвет платья несколько бледноват и сливается с оттенком кожи.

Хотелось бы более контрастного, более карамельного платья или более глубокого бежевого.

Если бы Екатерина была чуть более загорелой, то было бы гораздо интереснее.

Екатерина ВилковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Чиповская

- Анна одевается у российских дизайнеров, выбирает их очень внимательно. И безусловно, игривое платье с пуговками и с большим количеством воланов ей идёт. Ей 31, но на звёздной дорожке она выглядит, как студентка.

Здорово, что платье сделано из тонкого хлопка. Оно не слишком помпезное, не слишком перегруженное деталями. Очень воздушное и достойное красной дорожки. Очень запоминающееся и в нем наверняка не жарко.

Анна ЧиповскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Константин Хабенский

- Мне очень нравится образ Хабенского. Он довольно сдержанный, но лёгкий за счёт того, что брюки не соответствуют жакету. И это хорошо, это большущий плюс. Если бы актёр был в жакете с обычными брюками одного и того же цвета и ткани, то это был бы скучный образ. И в такую жару строгий образ выглядел бы тяжело. Поэтому такие светлые брюки, которые поддержаны белой рубашкой, аккуратный жакет и мокасины - все очень органично и дорого выглядит.

Так обычно одеваются политики на неофициальные встречи.

Константин ХабенскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория Толстоганова

- Хороший образ и у Толстогановой. Несмотря на то, что подобные силуэты и обрез ноги подходят для совсем юных высоких дам. Но образ Виктории это не испортило. Очень красивый рукав, очень красивая жатая ткань, которая хорошо подходит к цвету волос Толстогановой. Черный топ, аккуратные босоножки на тонких перемычках, небольшой клатч. Все очень достойно.

Виктория ТолстогановаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Свиридова

- Слишком скромно одета Алена для звёздной дорожки,-говорит дизайнер Ксения Князева. - Хотя бы топ должен быть с каким-то интересным акцентом. Если вы выбрали такие высокие брюки на кольце, то хочется, чтобы был интересный верх. А здесь просто топик, в котором можно загорать на пляже, а потом надеть штаны и пойти на красную дорожку. Сомневаюсь я в этом образе.

Подобные высокие штаны на подтяжках сокращают верхнюю часть туловища.

Лиф и спинка кажутся короткими. Такое ощущение, что ноги у Алёны начинаются от груди.