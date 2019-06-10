2019-06-10T10:19:01+03:00
Спорт

"Бостон" победил "Сент-Луис" 5:1 и сравнял счет в финале Кубка Стэнли

Обладатель трофея станет известен в ночь на 13 июня [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Бостон" обыграл "Сент-Луис" в финале Кубка Стэнли. Все решится в 7 игре."Бостон" обыграл "Сент-Луис" в финале Кубка Стэнли. Все решится в 7 игре.Фото: REUTERS
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Хоккеисты "Бостона" одержали важную победу в гостевой игре финала Кубка Стэнли над "Сент-Луисом". Шестая встреча серии, после которой "Блюз" могли бы выиграть всю серию, завершилась со счетом 5:1 в пользу "медведевой".

У "Сент-Луиса" на 53-й минуте отличился Райан О'Райлли, а у "Бостона" шайбы на свой счет записали Брэд Маршанд (9-я минута), Брэндон Карло (43), Карсон Кульман (51), Давид Пастрняк (55) и Здено Хара (58).

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Он провел на льду 18 минут и 50 секунд, сделав 4 броска. Другой россиянин, Иван Барбашев, был дисквалифицирован за удра в голову сопернику в прошлой игре серии.

После шести встреч счет в финале Кубка Стэнли, таким образом, стал 3:3. И все решится в ночь на 13 июня в седьмом поединке серии.

Видеообзор шестой игры финальной серии Кубка Стэнли 2019 Бостон - Сент-Луис 5:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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