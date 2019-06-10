Группа 25/17: Берем паузу. Не хотим превращаться в музыкантов, которые делают одно и то же все все хуже и хуже

Про группу "25/17" наслышаны даже не меломаны. Название группы то и дело мелькает в новостях про то, что очередная песня сибирской группы попала в список экстремистских материалов.

Музыкальный проект "25/17" родом из Омска, он объединяет альтернативный хип-хоп и рок-музыку и отличается качественной музыкальной и текстовой составляющими. Как пишут поклонники на форумах, "Это не какая-нибудь "Своя игра" и не "Тамада" для школьниц... тексты они пишут не про наркоту, не про тёлок и бухло, а про жизнь... Про старую жизнь, которая никогда не менялась... Про единство, про веру..."

11 июня в "Зеленом театре" состоится концерт группы "25/17" "НАШЕ ЛЕТО - БУДЕМ ЖЕЧЬ". Андрей (Бледный) и Ант уже объявили, это концерт станет последним перед большим перерывом.

Подробности узнавала Евгения Коробкова

- Андрей, Антон, Про последний концерт, который вы даете 11 июня - это правда?

Андрей: Это будет наш последний электрический концерт, после которого мы сделаем большой перерыв. Как долго он будет длиться - не знаю. Мы не распадаемся, у нас будут акустические концерты, мы по-прежнему играем в спектакле по роману Захара Прилепина «Обитель», есть у нас и свой концерт-спектакль «Умереть от счастья».

- Печаль ведь не будет длиться вечно?

Андрей: Не будем загадывать. Если запишем альбом, которым будем довольны - вернемся к активной гастрольной жизни. Не хотим превращаться в музыкантов, которые делают одно и то же, с каждым разом - все хуже и хуже.

- А аудиторию потерять не боитесь?

Андрей: Никогда не боялись. Мы - творческие эгоисты: любим слушателей, но на поводу у них не идем. Делаем, как чувствуем, стараемся не повторять наших удачных ходов.

- Что будете делать в перерыве?

Антон: Я бы хотел писать музыку к кинофильмам.

- К каким?

Андрей: Антон хочет писать музыку к эротическим кинофильмам.

- К эротическим фильмам сложнее всего писать музыку.

Антон: Андрей пошутил насчет эротических. Не буду сочинять к эротическим, к ним вообще не нужна музыка никакая. Эротические сцены нужно снимать так, чтобы не нужна была музыка.

- Мне Дунаевский говорил, что мелодисту трудно сочинять музыку к кино. Потому что, когда пишешь к кино, нужно, чтобы музыка не оттягивала на себя внимание.

Антон: Да ну, ерунда какая-то. Расскажите об этом Джеймсу Кэмерону с «Титаником». Расскажите Тарантино, если бы не музыка, не было бы и «Криминального чтива». Можете Рыбникову рассказать, он тоже посмеется.

- А чем Андрей будет заниматься?

Андрей: А я буду живописью заниматься. Беспредметной.

- Какую картину вам бы хотелось своровать из Третьяковской галереи?

В разное время мне нравились разные художники. Супрематисты, фовисты. Сейчас скажу, есть одна картина, в Новой Третьяковке висит… Забыл.

- Не займетесь планами похищения на лето?

Андрей: Нет, летом я поеду домой. Буду коровам хвосты крутить.

Антон хочет писать музыку к кинофильмам. Фото Екатерина Головина

- В ту самую Тару Омской области? В интервью Дудю вы сказали, что это город, в котором главное развлечение жителей - пьянство.

Андрей: Дело в том, что я пересказал то, что рассказывал мой друг, который там жил. (В прошедшем времени, потому что он уже умер). И мне удивительно, что люди по этому поводу так взбудоражились. В пабликах они сами еще не такое пишут: сами про все это шутят, постят фотографии, видео со всяким трешем… А как только все вышло за пределы города - огорчились: как же так, мы не такие. Понимаете, в Таре сложная экономическая ситуация, и все это происходит не от того, что люди плохие, а потому что провинция умирает. Деревня умирает, маленькие города типа Тары умирают по всей стране. Молодой парень еще может уехать, попытать судьбу. А мужик с семьей куда денется? Поэтому и пьют - от безделья и безработицы.

- Скарлетт из «Унесенных ветром» говорила, что Тара дает ей силы жить дальше…

Андрей: Ахаха, мы тоже в детстве любили шутить по поводу «Унесенных ветром». У нас там и правда красиво. Есть места, куда я обязательно прихожу, когда бываю дома. Это личное, но силы дает, чтобы жить. Я бы хотел как-то помочь Таре. Мы с Эдом Бояковым разговаривали, была идея сделать музыкальный фестиваль в Таре, но у Эда сейчас забот хватает…

Одна из самых сильных строчек трека «Звезда":

"Видишь, вдалеке излучает свет в темноте звезда? Мы с тобой вдвоем будем видеть свет миллионы лет,

А звезда уже может быть мертва".

Андрей (Бледный). Фото Екатерина Головина

Как вы относитесь к тому, что эти строчки повсеместно стали использоваться молодыми поэтами как свои. Например, я слышала это в недавнем шоу о поэзии на ТНТ-music.

Андрей: Это у Антона надо спрашивать, он автор припева. По мне - так на здоровье, может, это интертекст.

- Вряд ли. Вот у Веры Павловой в стихотворении было: Может быть, ты ведом светом мертвой звезды.

Антон: А может, они просто школьный курс астрономии вспомнили? В астрономии много поэтичного. Я очень любил в школе астрономию, и меня удивило, когда я узнал, что звезды, которую ты видишь, может уже не быть. Я эту информацию годы в себе хранил, а потом написал текст.

- Мне кажется, образ нельзя хранить годами. Он блекнет.

Антон: Мне кажется, образы не гаснут. Сейчас я вам расскажу яркий факт из астрономии и вы его запомните. Если бы яблоко было размером с вашу планету… Забыл… Вот так хотел рассказать о факте, который никогда не забывается…

Вы не планируете отказываться от рифмы в стихах?

Андрей: Это все для поэтов. А мы не поэты.

То есть, рэп - это не поэзия?

Там есть элементы поэзии. Некоторые исполнители, которые делают рэп, считают себя поэтами. Мы не настолько самоуверенны.

- Вы сказали, что это как гомосексуализм.

Андрей: Нет, я так сказал про рэп-баттлы, которые были популярны пару лет назад. Отношусь я к рэп-баттлам примерно как к гомосексуализму. Если людям нравится - пусть делают, но без меня.

Про группу "25/17" наслышаны даже не меломаны. Фото Екатерина Головина

Как вы думаете, почему, в итоге, баттлы у нас не прижились?

Андрей: Потому что мода скоротечна.

Как вы относитесь к философии Ильина?

Андрей: Не надо такие вопросы задавать музыкантам. Надо быть проще, ближе к людям. Давайте что-то другое спросите.

Антон: А я как раз вспомнил образ из астрономии, который меня поразил. Он такой:

«Если бы молекула была размером с яблоко, то яблоко было бы размером с нашу планету».

Андрей: А я вспомнил, какого художника хотел бы украсть из Третьяковской галереи. В «Новой Третьяковке» висит картина Сергея Лучишкина - «Шар улетел». Она очень меня впечатлила, когда я был студентом.