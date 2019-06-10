2019-06-10T10:46:31+03:00
Спорт

Португалия стала первым в истории победителем Лиги Наций

В домашнем финале с минимальным счетом 1:0 была повержена Голландия [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Капитан сборной Португалии Роналду с почетным трофеем.Капитан сборной Португалии Роналду с почетным трофеем.Фото: REUTERS
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Футболисты сборной Португалии стали первой в истории командой, которая выиграла Лигу Наций. В финальной игре турнира в Порту у себя дома со счетом 1:0 португальцы победили команду Голландии.

Единственный гол на 60-й минуте матча забил форвард Гонсалу Гедеш. Для главного арбитра этой встречи Гонсало Ундиано Мальенко эта играла стала официально последней в судейской карьере.

По итогам турнира были определены лучшие в различных номинациях. Лучший бомбардир - Криштиану Роналду с 3 голами. Лучший игрок финала - защитник Португалии Рубен Диаш. Лучший молодой игрок турнира - Френки де Йонг из Голландии. Ну а лучший футболист финального турнира Лиги Наций - Бернарду Силва.

Для команды Португалии это - первый трофей с 2016 года. Тогда летом во Франции команда во главе с Роналду победила на чемпионате Европы. Помимо этого в активе победителей Лиги Наций - серебро Евро-2004 и бронза чемпионатов Европы 1984, 2000 и 2012 годов. В 2017 году команда была третеьй на Кубке Конфедераций, а в 1966 году - на чемпионате мира.

Сборная России в первом розыгрыше Лиги Наций была определена в Лигу В и по итогам турнира не смогла пробиться в элиту.

09.06.2019 Португалия - Нидерланды - 1:0. Обзор финала Лиги наций.Видеообзор финала Лиги Наций Португалия - Голландия

ИСТОЧНИК KP.RU

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