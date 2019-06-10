Брянский музей меценатов собрал свои экспонаты и отправился с выставками по школам

Уже семь лет в Брянске работает музей местных меценатов, где собраны предметы, окружавшие известных людей в XIX-XX веках - рушники, объекты декора, расписная посуда. Здесь постоянно проходят экскурсии для школьников, во время которых им рассказывают об истории благотворительности в родном крае.

Однако у учителей в сельских школах далеко не всегда есть возможность собраться класс на подобную познавательную экскурсию в городе и поближе познакомить подрастающее поколение с личностями, с которых каждому стоит брать пример – известными благотворителями и меценатами. Именно для таких учеников в фонде братьев Могилевцевых придумали проект «Музей приходит в школу!». А на средства президентского гранта идею претворили в действительность.

За несколько месяцев музей успел объехать не один населенный пункт: Клинцы, Глинищево, Новые Дарковичи, Дятьково – всего в проекте приняли участие двенадцать школ по всей Брянской области. В каждую из них музей привозил одну из своих выездных выставок – например, «Традиции М.К.Тенишевой и возрождение традиций малой Родины» или «Благотворительность на связи трех веков». Для детей проводили экскурсии, посвященные чете Тенишевых, братьям Могилевцевым, Петру Губонину и другим брянским меценатам.

На выездных экпозициях выставляются предметы, которые окружали меценатов в XIX-XX веках. Фото: региональный общественный благотворительный Фонд имени братьев Могилевцевых

Волонтер и экскурсовод Дмитрий Шендыгаев на таких мероприятиях по традиции читает лекцию об известных благотворителях брянской земли, иллюстрируя ее презентацией и видеофильмом. На этом занятии многие ученики впервые узнают, кем были те самые люди, именами которых в округе названы усадьбы, школы, парки и улицы.

- Значимым результатом реализации проекта становится развитие устойчивого интереса у молодого поколения к историческому прошлому малой Родины, истории благотворительности, формирование стремления у школьников и студентов Брянской области внести свой вклад в развитие своего образовательного заведения, муниципального образования через социальное проектирование, - рассказывает председатель Совета Фонда Ирины Кеня.

К слову сама Ирина Кеня в каждой школе проводит мастер-класс по социальному проектированию. Наглядно и на понятных примерах она объясняет, как можно создать собственный проект, который будет важен для общества, сколько необходимо денег и где искать помощи.

Тема истории меценатства становится основой для воспитания у подрастающего поколения милосердия, благотворительности, любви к своей малой Родине. Фото: региональный общественный благотворительный Фонд имени братьев Могилевцевых

Первое домашнее задание, которое получают ученики – создать небольшую музейную комнату в своей школе. Именно так, сначала в теории, а затем на практике подростки учатся делать что-то социально значимое, активно участвовать в жизни своего села или города. А помочь им этом должны примеры по-настоящему бескорыстных людей, меценатов, которые вкладывали огромные силы и средства в развитие Брянской области.

Каждой из школ, в которые приезжает музейная экспозиция, Фонд дарит книги о местных меценатах и исторические путеводители.