Продадут ли ахматовскую будку?

Доброй традицией становится отмечать юбилеи писателей при помощи скандала с их домами. Недавно мы писали о скандале с Домом Набокова, когда накануне 120-летия писателя закрылся музей его имени. На носу 130-летие Ахматовой (отмечаем 23 июня) и - на тебе - в СМИ просочилась информация об угрозе, нависшей над будкой Ахматовой в Комарово. По слухам, знаменитый дачный домик Ахматовой, именуемый "ахматовской будкой", может попасть на аукцион вместе с такими же писательскими домиками, окружающими его.

Рассказать, что на самом деле происходит с Ахматовской будкой мы попросили поэта, председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Галину Илюхину.

Несколько слов о том, как живет будка Ахматовой в наши дни

Здесь всё так же, как было при Анне Ахматовой: кусочек соснового леса, окруженный замшелым штакетником, шесть скромных одноэтажных домиков (каждый – на двух хозяев), колодец, откуда еще Бродский таскал воду королеве Серебряного века. На одной из дач сохранилась табличка: «Просьба соблюдать тишину, работают писатели». Они тут работают с 1955 года: Юрий Рытхэу, Виталий Бианки, Борис Стругацкий, Александр Гитович, Глеб Семенов, Глеб Горбовский – вот далеко не полный список тех, кто творил под сенью комаровских сосен. И сегодня тут кипит творческая жизнь: под джутовым тентом (здесь его гордо именуют «Зеленым шатром») идет очередной литературный семинар, молодежь горячо спорит на тему современной поэзии. В аквариуме ахматовской веранды виден силуэт Валерия Попова, склонившегося над компьютером. Один за другим подъезжают экскурсионные автобусы, туристы деликатно заходят на «священную» территорию: «Скажите пожалуйста, в каком домике жила Ахматова?» «В этом, в этом! – машет им поэт Алексей Ахматов, - проходите, покажу ее комнату!» Действительно, по случайному стечению обстоятельств, во второй половине знаменитой ахматовской «будки» (так Анна Андреевна называла свой домик) сейчас живет ее однофамилец. Алексей охотно проводит для туристов импровизированную экскурсию, загадочно улыбаясь на традиционный вопрос о родстве с великим поэтом. По воскресеньям под «Зеленым шатром» яблоку негде упасть: тут проходят литературные встречи – и с обитателями писательских дач, и с заезжими поэтами. Жители поселка с удовольствием собираются послушать стихи – творческие традиции в Комарово бережно хранятся и чтутся.Однако не все так безоблачно в писательском мирке.

Здесь всё так же, как было при Анне АхматовойФото: Евгения КОРОБКОВА

Что произошло

Когда рухнул СССР, Ленинградское отделение Союза писателей СССР распалось на два: Союз писателей Санкт-Петербурга и петербургское отделение Союза писателей России.

Вместе с Советским Союзом ушел в небытие и Литературный фонд СССР, которыйв советские времена был своеобразным «писательским завхохом». В неразберихе лихих 90-х его имущество странным образом было приватизировано некой организацией. ОООП «Литературный фонд России» - заветные знакомые слова в ее названии у доверчивых писателей сомнения не вызвали. Куда им разбираться в юридических тонкостях, их дело книжки писать. И пока они писали, по всей России литфондовское имущество бодро разбазаривалось предприимчивыми самозванцами: уходило с молотка, сдавалось в аренду. И делалось это с необычайным размахом, ибо Литфонд СССР был богатейшей организацией – его капитал составляли отчисления с писательских гонораров, а тиражи книг при Советах были миллионными. В 2014-м году государство спохватилось, и повсеместно стало изымать писательское имущество из чужого незаконного владения. В 2016-м это случилось и с Домом творчества писателей в том же поселке Комарово, что расположен неподалеку от дачного городка с ахматовской «будкой». Узнав об этом, дачники решили выяснить: а что же с дачами? Кому они принадлежат? Отправили запрос в Росреестр, и с немалым удивлением узнали, что все это время домики были ничьи. Самозванный псевдолитфонд регулярно собирал с писателей деньги за аренду, но приватизировать эти шесть домиков по каким-то причинам не смог – то ли руки не дошли, то ли дух Анны Андреевны чудесным образом хранил это место. И только в 2016-м Росимущество оформило право собственности на писательские дачи, и они перешли в казну РФ. Казалось бы – вот она, справедливость!

Договора безвозмездного пользования заключать нецелеообразно

Осталось только узаконить свое существование. Союзы писателей Санкт-Петербурга заключили соглашение о паритетном использовании домиков – в соответствии с традицией, подготовил весь необходимый пакет документов и направил письмо в петербургское МТУ Росимущества с просьбой передать дачи в безвозмездное пользование Союзу писателей Санкт-Петербурга. В МТУ хорошо знали историю вопроса и оперативно направили на согласование в Москву, в Федеральное Агентство, соответствующее письмо-поручение. Но согласования не получилось. Спустя полгода из Москвы пришел ответ, гласивший, что Росимущество считает нецелесообразным заключать договора безвозмездного пользования с организациями в отношении федерального имущества.

И сами писатели, и все, кому небезразлична судьба ахматовской «будки», были удивлены. Почему же неецелесообразно, если седьмой десяток лет эти домики служат творческим прибежищем для нескольких писательских поколений. Статья ФЗ «о конкуренции», на которую ссылается ФА Росимущества, имеет исключение, под которое безоговорочно подпадает Союз писателей – некоммерческая, социально ориентированная организация, имеющая форму Союза – все это прописано в Законе.

Содержать эти скромные дачи вполне по плечу писательскому сообществу, оно ничего не просит у государства на их содержание. Мы найдем внебюджетные средства, у нас есть меценаты, готовые нас поддержать.

И этой своей заметкой от имени петербургских писателей я обращаюсь к Федеральному Агентству Росимущества.