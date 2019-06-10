2019-06-10T15:29:34+03:00
Экономика

«Люди храбрятся»: социологи объяснили, почему россияне довольны жизнью, несмотря на падение доходов

По последнему опросу половину жителей страны устраивает уровень заработков
Михаил ЗУБОВ
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Если копнуть поглубже, то все не так здорово, как в тех данных опросов, которые выносятся в заголовкиЕсли копнуть поглубже, то все не так здорово, как в тех данных опросов, которые выносятся в заголовкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Согласно опросу ВЦИОМ, только 22% россиян не в восторге от своего уровня жизни. Почти половина опрошенных (49%) заявили, что доходы их в целом устраивают. Еще 28% довольны уровнем жизни отчасти.

При этом более половины респондентов (61%) назвали материальное положение своей семьи средним: не хуже и не лучше, чем у остальных.

Данные ВЦИОМ немного противоречат исследованиям другой государственной исследовательской структуры – Росстата, который утверждает, что россияне живут не так уж и хорошо: согласно данным за четвертый квартал 2018 года, почти половине россиян (48,2%) хватает денег только на еду и одежду. Купить все, что считают нужным, могут только 3,2% наших сограждан.

В качестве третейского судьи в этом споре для «КП» выступил руководитель социологического агентства «Левада-Центр» Лев Гудков:

- Изменился характер людей: они стали все реже жаловаться на жизнь при опросах. Данные наших исследований еще более оптимистичны, чем у ВЦИОМ. 56% говорят, что довольны своей жизнью, а 58% уверены, что в ближайшие годы станут жить еще лучше. В общем, люди храбрятся и не желают говорить о своих проблемах.

Если копнуть поглубже, то все не так здорово, как в тех данных опросов, которые выносятся в заголовки. Согласно исследованиям «Левада-Центра» о том, что жизнь стала лучше, говорят только 15% респондентов. И все они – молодежь до 21 года, то есть люди, у которых жизнь только началась и сравнивать нынешний уровень достатка им просто не с чем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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