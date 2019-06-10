2019-06-10T17:05:51+03:00
Звезды

"Жара": 41-летняя Екатерина Климова снялась в душе

Актриса поделилась пикантными снимками
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Екатерина Климова.Актриса Екатерина Климова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Екатерина Климова устроила провокационную фотосессию. 41-летняя мать четверых детей снялась в душе.

"Жара", - подписала снимки Екатерина Климова. На фото она позирует обнаженной прикрывшись банным полотенцем. Под струи воды возлюбленная Гелы Месхи встала при полном макияже и в украшениях. Судя по словам Климовой, так она спасается от июньской жаркой погоды, которая изнуряет москвичей целую неделю.

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Екатерина Климова показала горячее фото из душа
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Поклонники восхитились ее молодостью и красотой. Возбужденные фанаты признались, что после таких кадров им стало еще жарче. Они осыпали актрису комплиментами и отметили, что кинозвезда шикарно выглядит для своих лет.

"Ах, какая женщина!", "Бедные мужики! От ваших постов всегда настроение поднимается на 100%", "Красивая и естественная, нет этих филлеров и ботокса", "Шикарная! Очень органично и красиво все!", "Теперь стало еще жарче", "Красота неземная!", "Ну нельзя быть красивой такой", - написали фолловеры

Напомним, знаменитость замужем за коллегой Гелой Месхи. До этого она состояла в браке с артистом Игорем Петренко. У актрисы четверо детей. Старшей дочери Екатерины Климовой - Елизавете не так давно исполнилось 17 лет. Девушка признавалась, что старается брать пример со своей звездной мамы, которая даже родив четверых детей тщательно следит за фигурой. Разница в возрасте между старшей и младшей дочерьми составляет 14 лет.Маленькой Белле всего три года. У актрисы есть сыновья от Игоря Петренко: 12-летний Матвей и 10-летний Корней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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