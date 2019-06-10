Эксперт объяснил, как на смартфонах с Android появился «врожденный» вирус

Специалисты компании Google заявили, что они нашли предустановленный вирус на смартфонах с операционной системой Android. Злоумышленники заражали троянским вирусом (это разновидность вредоносной программы) семейства Triada смартфоны еще до того, как они были активированы пользователем. Вероятно скрытый вирус устанавливался еще на стадии изготовления электронных устройств. Прокомментировать эту скандальную историю мы попросили руководителя аналитического агентства Content Review Сергея Половникова.

- Сергей, насколько эта новость актуальна для российских пользователей? Ведь речь о смартфонах Leagoo и Nomu, которые продавались в основном в Китае.

- Трояны свойственны всем производителям смартфонов, которые не очень заботятся о долговечности своего бизнеса. В частности, так действуют некоторые китайские производители, они изготавливают партию сматрфонов, дешево ее продают, а потом получают доход за счет похищенных персональных данных. То есть за счет работы этого вируса. Российским пользователям, которые покупают смартфоны в официальных магазинах, а не в странных местах, беспокоиться не о чем.

- Что имеется ввиду?

- Я имею ввиду интернет-магазины, которые торгуют в «серой» зоне. Например, если мы говорим об условном «Самсунге», то их аппаратами торгуют те магазины (в том числе и интернет-магазины), которые являются партнером фирмы «Самсунг». Но если вы видите в сомнительном интернет-магазине смартфон с подозрительно низкой ценой - на 20-30 процентов, ниже чем в среднем по рынку, то это «серый» магазин, который непонятно каким образом ввез партию смартфонов. Вы должны понимать, что если вы купите такое устройство, то никто не сможет гарантировать, что в этот аппарат не предустановлен вирус.

- Даже если вы в таком магазине покупаете телефон известного бренда, а не только экзотику, вроде засветившихся с трояном Leagoo и Nomu?

- Конечно! Китайский рынок очень большой. И не стоит забывать, что Китай это мировая фабрика смартфонов. Практически все смартфоны, которые производятся в мире они производятся в Китае. На одних и тех же заводах. В одном цеху могут делать заказ на изготовление гаджетов известного бренда, а на параллельной линии могут штамповать полную его копию под собственной торговой маркой. Во-первых это получается дешевле. Во-вторых, есть возможность поставить программу, которая может перехватывать ваши сообщения или подписывать вас на какие-нибудь платные сервисы. Но самое страшное, если они перехватят вашу финансовую информацию, то есть данные кредитной карточки, и выведут деньги.

- То есть в зону риска попадает любой «серый» аппарат?

- Абсолютно! Если этот аппарат не сертифицирован, то никто не знает откуда он появился и что с ним делали. Предустановить поверх официального ПО какие-то неофициальные программы - это делается элементарно.

- Специалисты Google достаточно туманно обрисовывают механизм манипуляций с операционной системой. Google здесь каким-то образом замешан?

- Я бы не стал так говорить. Есть две разные вещи: у Google есть официальная операционная система Android с предустановленными сервисами, магазином приложений и так далее. Это тот Android, на использование которого нужно иметь разрешение Google. А есть Android, за который Google не отвечает. Это так называемая открытая операционная система, которая находится в свободном доступе. Кто угодно может бесплатно взять и поставить ее на смартфон. Там не будет сервиса и приложений Google. Но мошенники могут взять этот Android с открытым исходным кодом и поставить фальшивые приложения Google. Внешне их не отличишь, но через эти приложения можно собрать данные пользователя. Условно говоря, ты берешь смартфон, запускаешь почтовое приложение, которое выглядит, как Gmail, у тебя запрашивают логин пароль, но как только ты их ввел - с той же секунды они доступны злоумышленникам. И они могут распоряжаться вашими ресурсами как захотят. Я думаю, что на зараженных смартфонах использовали именно такой модифицированный Android, а не официальную операционную систему Google.

- Могли ли эти телефоны с предустановленным вирусом попасть в Россию?

- Насколько я помню, эти бренды официально в России не продаются и не сертифицированы Ростестом. Но такие смартфоны могли быть приобретены, например, через Али-экспресс. Стоит напомнить, что с прошлого года в России действует закон, который запрещает использовать несертифицированные устройства связи. В этом случае может грозить штраф от 3000 до 5000 рублей. Правда, этот закон практически не применяется, но это уже другое дело.

- Что нужно делать пользователю, чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию.

- Единственный способ обезопасить себя это приобретать смартфоны исключительно в официальных точках продаж - это могут быть салоны связи или интернет-магазины. Приобретаемая техника должна иметь сертификат «Ростеста». Если такой значок есть на коробке аппарата это гарантия, что с этим гаджетом все в порядке. Обращайте внимание на стоимость. Слишком дешевые аппараты сразу в зоне риска. Если вам предлагают скидку больше, чем 10 процентов от средней рыночной цены это повод насторожиться. И есть два простых правила цифровой гигиены: во-первых, установите антивирус - самые простейшие трояны он выловит. Во-вторых, не устанавливайте на гаджет сомнительных приложений.