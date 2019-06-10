2019-06-10T18:17:26+03:00
Звезды

Федор Бондарчук поддержал режиссёрский дебют Паулины Андреевой

Красавица презентовала на «Кинотавре» свою короткометражку
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Федор Бондарчук.Федор Бондарчук.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На звездную дорожку «Кинотавра» Федор Бондарчук уже второй год выходит один. И даже на премьере авторской короткометражки своей невесты Паулины Андреевой Федор Сергеевич держался обособленно: пришёл один, сидел в другом конце зала. Судя по всему, пара не хочет смешивать личные отношения с профессиональной деятельностью.

По словам Паулины, она на некоторое время взяла паузу в актёрской карьере и посещала курсы режиссерского искусства. Премьера ее дебютного фильма «Плачу с вами» прошла достойно, зал принял картину хорошо. Хотя актриса делилась со сцены, что сильно волновалась накануне премьеры.

На показе Паулина выглядела как школьница: светлые джинсы, чёрная майка на бретельках, аккуратное каре. Федор Сергееевич тоже, как всегда, следовал модным трендам: молодёжный рюкзак, черные кеды, укорочённые джинсы.

Паулина Андреева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паулина Андреева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: в эти дни в Сочи проходит фестиваль 30-ый «Кинотавр». Кресло председателя жюри в этом году занял Константин Хабенский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кинотавр-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Зеленский посетит заседание Конституционного суда по вопросу роспуска Рады
Зеленский настаивает на увольнении всех губернаторов Украины
Москалькова поддержала идею сайта для заявок на митинги
При крушении учебного самолета в Анталье погиб один человек
Новак допустил обрушение цен на нефть до 30 долларов за баррель
Российские авиакомпании стали перевозить больше пассажиров
Адвокаты Захарченко обжалуют приговор суда
Трамп: США введет новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
"Полковник-миллиардер" Захарченко получил 13 лет колонии
Задержан девятый участник драки, в которой убили экс-спецназовца ГРУ Никитe Белянкина
Суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов
Таможня задержала вылет рейса из Внуково
В Конгрессе США заинтересовались монополией Amazon, Apple, Facebook и Google
Москвича обманули на 127 тысяч рублей, пообещав место в Росгвардии
Полковник-миллиардер Захарченко лишен воинского звания
Правительство опубликовало концепцию нового Кодекса об административных нарушениях
Руководитель аппарата правительства прокомментировал изменения в КоАП
На вокзале в Швеции обезвредили мужчину, который угрожал взорвать бомбу
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
Путин и Токаев подтвердили стремление укреплять российско-казахстанские отношения
Министр финансов объяснил почему реальные доходы россиян уменьшаются при росте зарплат
Композитор Родион Щедрин получил госпремию за гуманитарную деятельность
Инаугурация новоизбранного президента Казахстана запланирована на 12 июня
Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения
Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате
Президент Молдавии Игорь Додон не собирается подавать в отставку
Медведев поручил упростить строительство школ и сократить расходы