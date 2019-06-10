Федор Бондарчук поддержал режиссёрский дебют Паулины Андреевой

На звездную дорожку «Кинотавра» Федор Бондарчук уже второй год выходит один. И даже на премьере авторской короткометражки своей невесты Паулины Андреевой Федор Сергеевич держался обособленно: пришёл один, сидел в другом конце зала. Судя по всему, пара не хочет смешивать личные отношения с профессиональной деятельностью.

По словам Паулины, она на некоторое время взяла паузу в актёрской карьере и посещала курсы режиссерского искусства. Премьера ее дебютного фильма «Плачу с вами» прошла достойно, зал принял картину хорошо. Хотя актриса делилась со сцены, что сильно волновалась накануне премьеры.

На показе Паулина выглядела как школьница: светлые джинсы, чёрная майка на бретельках, аккуратное каре. Федор Сергееевич тоже, как всегда, следовал модным трендам: молодёжный рюкзак, черные кеды, укорочённые джинсы.

Паулина Андреева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: в эти дни в Сочи проходит фестиваль 30-ый «Кинотавр». Кресло председателя жюри в этом году занял Константин Хабенский.