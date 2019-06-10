Сестра Наташи Королевой прячется из-за лишнего веса

Наташа Королева трогательно обратилась к своей родной сестре. Певица поздравила Ирину Осауленко с днем рождения.

"Сестричка, с Днем рождения!", - написала Наташа Королева в своем блоге под видео с сестрой. Русе исполнился 51 год.

koroleva__star Сестра Наташи Королевой

Именно под таким псевдонимом когда-то выступала старшая сестра Наташи Королевой. Женщина давно живет в Америке и ведет достаточно закрытый образ жизни. В ее личном блоге не увидишь свежих фотографий. Говорят, это из-за того, что она якобы сильно комплексует по поводу лишнего веса, пишет 7 Дней.

Наташа Королева публикует фото с сестрой, но ее мало кто узнает., хотя женщины сильно похожи. Только одна - брюнетка, а вторая - блондинка.

Наташа Королева с сестрой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда-то Руся тоже была звездой. Сценическое имя (сокращенное от Ируся) ей придумал муж Константин Осауленко, являвшийся ее продюсером и автором всех хитов. Она пела на украинском языке, гастролировала вместе с Наташей по России с программой "Две сестры". Потом решила делать карьеру на Западе. Но всему помешало несчастье.

Никто из зрителей не подозревал, что дома Иру ждал больной сын. Многочисленные концерты ей были нужны только для того, чтобы оплатить его дорогостоящее лечение. У мальчика был врожденный ДЦП. А потом первенец Руси умер. Ему было 11 лет.

Для Ирины жизнь остановилась. Это произошло в 1999 году. Первое время после смерти сына Ирину не могли вернуть к жизни ни мама, ни муж, ни сестра Наташа. Утешение она обрела в Боге. В Голливуде нашлась украинская церковь - подворье монастыря. Женщина ходила на все службы, а потом устроилась на работу.

Ирина в течение пяти лет после смерти первенца не осмеливалась завести второго ребенка. Но все же взяла себя в руки и родила сына. Малыш, которого назвали Матвей, на свет появился здоровым и крепким. В 2006 году у нее родилась дочь София. Но на семью опять обрушилась беда. В четыре года у Матвея диагностировали аутизм. Крестным отцом Матвея является Игорь Николаев. Руся все свое время проводит подле наследников, а Наташа Королева ей в этом помогает финансами.