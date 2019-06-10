В Шиесе рассказали всю правду об Экотехнопарке

И вот теперь это положен конец. Теперь любой, кто беспокоится о строительстве, экологии и безопасности этой стройки может получить ответ буквально из первых рук. Инвесторы проекта показали, что ничего не скрывают от общественности, готовы к диалогу и работают в открытую.

В понедельник на станции Шиес в Ленском районе начал работу информационный центр строителей Экотехнопарка. Жители соседнего поселка Урдома, а также блогеры, журналисты, активисты-экологи пришли к зданию инфоцентра задать вопросы и разобраться с ситуацией. На встречу приехали гендиректор ООО "Технопарк" Евгений Пеняев, его заместитель по строительству Геннадий Титов и замгенерального руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Владимир Запорин. Немедленно завязался диалог, в котором не было равнодушных.

Представителей инвестора просили пояснить, на каком основании ведется строительство, требовали показать разрешительные документы и упрекали в попытке строить важный и сложный технологический объект на болоте.

- На тех местах вокруг станции, где мы уже проводились изыскания, болот нет, - ответил Геннадий Титов. - Тут присутствует глиняный замок, который не дает уходить вниз дождевым водам и водам, образовавшимся в результате снеготаяния. Скважины бурили на глубину до 20 метров, нигде грунтовых вод не заметили.

С документами также оказалось все в порядке – необходимые на текущий момент разрешения и согласования выданы, а те, что понадобятся на дальнейших стадиях строительства, будут своевременно получены, заверили представители «Технопарка».

- Мы собираемся провести на данной территории экологические, геологические и гидрологические изыскания, и никого обманывать не собираемся, - подчеркнул Титов. - В наших отношениях с местным населением нужна перезагрузка. Мы хотим быть откровенны, честны и предоставить любую информацию, которая у нас есть.

- Что будет происходить в Шиесе после 15 июня? – задали местные жители вопрос «с подвохом». Напомним, что в этот день, согласно планам строительства, закончатся подготовительные работы на стройплощадке.

- После 15 июня все работы на объекте будут приостановлены до оформления экспертиз и разрешений в соответствии с действующим законодательством, - пообещал представитель «Технопарка». А когда и экологи, и местные жители выразили в этом сомнения, предложил им лично проверить результаты изысканий и посетить общественные слушания. Демонстрация полной открытости заметна снизила градус напряжения среди присутствующих.

Большой неожиданностью для пришедших оказался отказ транспортной прокуратуры от своих выдвинутых ранее претензий, на которые любят ссылаться противники строительства Экотехнопарка. Оказывается, до местных жителей эту информацию просто не донесли.

Серьезный спор между местными жителями возник и по вопросу о том, какой именно мусор они не хотят видеть в Шиесе.

- Мусор из Москвы нам тут не нужен, своего, архангельского хватает, - говорили одни жители.

- Никаких отходов, ни из Москвы, ни из Архангельска, ни из Урдомы в Шиесе не будет! – требовали другие.

Так что даже между собой противникам строительства Экотехнопарка договориться пока только предстоит.

- Я всегда открыт к диалогу, - в очередной раз заявил Евгений Пеняев, вручая одному из местных жителей свою визитную карточку, чтобы оставаться на прямой связи с урдомчанами и отвечать на возникающие у них вопросы.

- Приезжайте к нам, в Москву, и там сами посмотрите, как сортируют и брикетируют отходы по современным технологиям, - пригласил он одну из женщин, наиболее активно принимавших участие в дискуссии.

Утолить информационный голод все желающие теперь могут и на официальном сайте Экотехнопарка shies.ru – там заработал режим диалога, форма связи «вопрос-ответ». В первые же дни посетители сайта задали десятки вопросов, в основном касающихся технологий обращения с отходами и наличия разрешительной документации. И на каждый вопрос, заверяют инвесторы из ООО «Технопарк», будет дан полный, развернутый и исчерпывающий ответ.