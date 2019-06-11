"Однушка" на окраине, работа в автосалоне и "Доширак": бывший парень Ивлеевой впервые рассказал, как сделал ее звездой

Первая леди Рунета Анастасия Ивлеева, у которой сегодня около 20 миллионов подписчиков в соцсетях, собственное телешоу, главная роль в сериале и рекламные контракты на баснословные суммы, еще четыре года назад была никому не известной застенчивой девочкой из провинции. Свою головокружительную карьеру Настя сделала всего за пару лет, и все это время с ней рядом был певец Арсений Бородин, участник группы "Челси". Вместе с экс-бойфрендом и наставником инстазвезды, которая обошла своего учителя, рассказываем, как Насте удалось добиться успеха, и почему его вряд ли кто-то повторит.

2015 год: переезд в Москву, съемная «однушка» на окраине и «Доширак»

- Я познакомился с Настей в 2011 году в клубе, куда мы с «Челси» пришли отдохнуть после концерта в Питере, - рассказывает Бородин. - Она мне сразу понравилась, и дело не во внешности. Очень артистичная девушка. Есть у меня такая фишка – раскрывать людям их талант. Я ей сразу сказал: «Неужели ты занимаешься тем, чем хочешь? Хватит тратить жизнь на ерунду. Езжай в Москву, там точно выбьешься в люди. Я тебе помогу с работой, сведу с нужными людьми».

Но четыре года Ивлеева так и тусовалась в Питере, с певцом виделась редко. Раз в год он писал ей в духе: «Ну что, не надумала ещё изменить свою жизнь?». Девушка только отшучивалась - думала, Бородин к ней просто подкатывает:

- А в начале 2015 год она вдруг написала сама: «Я решилась - переезжаю. Поможешь?». Я спросил: «А что ты умеешь?». - «Ну, наверно могу хостес поработать для начала. А вообще я мечтаю стать телеведущей».

Арсений познакомился с Настей в 2011 году в клубеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артист кинул клич по знакомым - и уже через несколько дней Настя работала в двух местах - ночном клубе «Сохо» и чайхане на Рублевке.

- Деньгами я ей не помогал – каждый должен сам пережить свой «Доширак» на кухне, - уверен певец. - И это не преувеличение - Настя переехала в Москву с подругой, сняли на двоих однушку в Перово и время действительно питались лапшой. Из «Сохо» она довольно быстро уволилась, и работала только в Чайхане. Деньги получала небольшие – около 3000 рублей за смену. Чтобы более-менее заработать, приходилось упахиваться.

Через несколько месяцев Насте помогли питерские друзья – устроили в автосалон «Инком-Авто» на Волгоградском проспекте оформлять кредиты. Параллельно будущая звезда поступила в школу телевидения Ольги Спиркиной в Останкино. Пять дней в неделю Настя работала, а на выходных училась телемастерству. Зарплата Ивлеевой в то время составляла 60 000 - 70 000 рублей в месяц, из них 15 000 уходило на аренду квартиры напополам с подругой, еще 15 000 – на оплату курсов. Вечеринки и выход в свет взял на себя Бородин, таким образом Ивлеева, как большая любительница потусоваться, с радостью вычеркнула эту статью расходов. Кстати, встречаться с Арсением они начали не сразу - в апреле 2015-ого.

- Я брал ее на все концерты и мероприятия, но Насте это ничем не помогло: на тот момент она была тише воды - ниже травы и ни с кем из звезд не знакомилась, потому что просто не знала, о чем с ними разговаривать, - признается экс-бойфренд.

31 января 2016 года: первое видео в Инстаграм

_agentgirl_ Первое видео Насти Ивлеевой в Инстаграм

Курсы в Останкино подходили к концу, что делать дальше, Ивлеева не знала. Работа а автосалоне наскучила, дальнейших перспектив не было.

- Мы сидели после какой-то бурной вечеринки в американском дайнере – ели бургеры, пили коктейли, - вспоминает певец. - Нам принесли огромный бокал «Маргариты» - двухлитровый, с несколькими трубочками, какие обычно приносят на компанию. Мы пили его вдвоем, дурачились. И Настя призналась, что больше не может в таком графике пахать, это ее добивает. Тогда я в очередной раз предложил заняться раскруткой ее Инстаграма.

На тот момент у Ивлеевой было 1600 подписчиков – в основном, благодаря образу тусовщицы и фитоняшки.

- В то время все повально занялись фитнесом – хотели большую круглую попу, а Насти как раз такая. Не пластика, все свое – она кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, - отмечает Бородин. - До переезда в Москву Настя два года потела в спортзале с личным тренером – хотела стать фитоняшкой и на этом зарабатывать. В Москву приехала с невероятной фигурой, которая сводила мужчин с ума.

Итак, по наставлению Бородина Настя должна была делать 2 поста в день: до 12 дня и после 5 часов вечера. Расчет был такой: люди листают ленту (тогда она шла еще в хронологическом порядке) утром, перед работой, и вечером, когда едут домой.

Первый ролик пара сняла прямо за столиком в кафе. Простой и всем понятный сюжет певец придумал с ходу: девушка в кафе ждет парня с большим коктейлем, вторая трубочка развернута в сторону долгожданного ухажера. Того все нет и нет – и в какой-то момент героиня со словами «Кого я обманываю?!» начинает хлыстать из обеих трубочек, потом и их откидывает в сторону – и все это под нетленный хит «Одиночество-сволочь».

- Конечно, это зашло! – до сих пор гордится артист. - В то время как раз стали популярны группы в соцсетях, собирающие на просторах Интернета смешные видео и картинки. И первый ролик блогера Ивлеевой в считанные минуты стал вирусным – его растащили такие сообщества. Поначалу ссылку на Настю никто не ставил – пришлось мне вручную списываться с модераторами и грозить наказанием за нарушением авторских прав.

Весна-лето 2016: «Гуччи» вместо «Майкл Корс»

Первое время Ивлеева не верила в успех сомнительного предприятия – ну как можно заработать деньги и популярность, корча рожи? Тем не менее, пара продолжала снимать короткие юморные ролики – вайны, как их называют на Западе. Кстати, этот формат Бородин оценил несколькими годами ранее, когда жил в Германии – там была даже специальная соцсеть с такими видео.

- Самая большая сложность была уместить сюжет в 15 секунд – завязку, развитие и развязку, - делится певец. – Именно поэтому у Насти изменен голос – мы специально ускоряли видео. А потом поняли, что это крутая фишка – Ивлееву все стали копировать.

Первый ролик Настя и Арсений сняли прямо за столиком в кафе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главной мечтой начинающей инстаграмщицы в то время была недосягаемая сумка «Майкл Корс» стоимостью около 30 тысяч рублей. Пара поспорила: она утверждала, что к августу в лучшем случае наберет 150 тысяч подписчиков, он называл цифру в 300 тысяч и уверял, что на гонорары от рекламы Настя сможет позволить себе любой каприз. В итоге уже летом реальная цифра перевалила за пол-миллиона...

Зарабатывать на рекламе Ивлеева начала с марта, когда набрала свои первые 100 тысяч подписчиков. Первые посты стоили 15-20 тысяч рублей: их пара договорилась делать не чаще, чем раз в неделю, чтобы не отвадить аудиторию. Из автосалона Ивлеева уволилась.

- В июле она впервые полетела за границу, в Лондон, куда ее пригласил рекламодатель - сервис знакомств Badoo, - говорит Бородин. – Для этого Насте даже пришлось поехать домой в Ленинградскую область, чтобы оформить загранпаспорт. И вот звонит она мне из Лондона совершенно счастливая и говорит: «Ты не поверишь! Я только что зашла в бутик Гуччи и купила клатч за 1000 фунтов! Майкл Корс отменяется!». Это была первая победа.

Осень 2016 - лето 2017: Ивлеева в телеке!

Настю заметил один из крупнейших мобильных операторов – позвали сниматься с телепроект о блогерах. Наконец-то сбылась мечта о ТВ: Ивлеева стала ведущей и получила первый серьезный гонорар – более 1 млн рублей.

Но инстазвезда бредила попасть в проект «Орел и решка». Видимо, Ивлеева и правда баловень судьбы: вскоре на почту Бородина пришло приглашение на кастинг. Авторы хотели попробовать новый формат, когда ведущие состоят в отношениях, а пара Насти и Арсения была в тот момент одной из самых ярких.

- Тот момент стал переломным – люди из телека поняли, что есть совершенно другой мир – Интернет со своей огромной живой аудиторией, - объясняет Бородин. - И блогеров, даже самых сомнительных, стали яростно тащить на федеральные каналы. В январе-2017 мы прошли кастинг. Оказалось, что я дерево, от слова совсем. Петь могу, а вот вести передачу – не мое. А Настя отлично справилась со всеми подводками.

Но проект «Орел и решка» оказался далеко не простым, и дело даже не в перелетах и акклиматизации. Телешоу производства Украины лишь частично имело базу в Москве, и Насте приходилось мотаться в Незалежную по любой мелочи, вплоть до озвучки. В обеих странах вспыхнул скандал – какого черта русская блогерша снимается в передаче на центральном украинском телеканале? Политологи с обеих сторон чуть не сожрали бедную Настю, каждый выезд в соседнее государство давался с боями.

- Мы виделись раз в месяц, и на съемках ей было не до вайнов, активность в сети сильно упала. А главное, Настя поймала звездную болезнь – вокруг нее появились все эти модные блогеры Джарахов, Ида Галич… Мне было обидно – я за нее всех рвал на британский флаг! На себя забил, год не выпускал песен, занимался только ей, - уверяет Бородин. - Один только клип снял – и то Настя сыграла в нем главную роль (в кадре Ивлеева блещет в постельных сценах в эффектном белье, демонстрируя сногсшибательные формы. – Ред.). Конечно, просел по заработкам – Настя получала гораздо больше меня. Запил, ушел в депрессию, а Настя постоянно предъявляла претензии, что я ничем не занят и ей не помогаю. В итоге мы договорились: работу больше не обсуждаем, живем как обычная пара. И как только мы это решили, так сразу отношения и закончились.

В июле, когда Настя вернулась из очередной поездки, она призналась: «Я не хочу отношений, это не для меня. Мне нужна только карьера». Я понимал, что кто-то у нее появился, но не стал ковыряться в грязном белье. Вещи она собрала всего через 2,5 месяца после того, как переехала ко мне…

Настя очень харизматичная и она не играет – она такая и есть, считает АрсенийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ВОПРОС-РЕБРОМ

Сколько стоила раскрутка Ивлеевой?

- Мы это сделали совершенно без денег, с одной только программой в телефоне для монтирования роликов, - признается Арсений Бородин. – Да, Настя Ивлеева – это блогер, который появился, имея в кармане лишь айфон и 0 рублей! И это не дает покоя всем тем товарищам, которые сейчас вваливают фантастические деньги в раскрутку своих соцсетей. Никто не верит, что это было правильно и очень вовремя сделано. Конечно, проще сказать, что она с кем-то переспала, кому-то заплатила и стала звездой. Но Настя – это чистая прибыль без всяких затрат. И конечно, она очень харизматичная и она не играет – она такая и есть.

Кстати, я на Насте ни рубля не заработал, Зачем я тратил на это время и силы? Мне было важно проверить – прав я или нет насчет нее, ее образа, самой идеи вайнов. Теперь понимаю, что прав.

arsenyborodin Ивлеева и Бородин вместе придумали снимать смешные видео

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