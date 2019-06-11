2019-06-11T02:36:39+03:00
Происшествия

В аварии на трассе М4 «Дон» погиб мотоблогер «Болт» – Артем Болдырев

Как рассказали «Комсомолке» очевидцы, мотоциклист разбился насмерть, когда ехал, рулив ногами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мотоблогер Артем Болдырев, известный как «Болт»Мотоблогер Артем Болдырев, известный как «Болт»Фото: кадр с видео youtube.com
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Российский мотоблогер Артем Болдырев, более известный как «Болт», в понедельник, 10 июня, насмерть разбился в аварии на 69-м километре трассы М4 «Дон» в Подмосковье. Ему было 33 года.

Изначально информация о смерти создателя и автора ютуб-канала Moto Nexus, на который подписаны более 286,6 тысячи человек, появилась на странице «Мотомосква» в социальной сети «ВКонтакте», позже ее подтвердили друзья байкера.

Последний свой видеоролик - сравнительный обзор мотоциклов Indian Chieftain и Harley – «Болт» опубликовал на Youtube примерно за час до смерти.

Мотоблогер ехал на своем мотоцикле, рулив ногами Фото: предоставлено очевидцем

Мотоблогер ехал на своем мотоцикле, рулив ногамиФото: предоставлено очевидцем

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего, мотоблогер ехал на своем мотоцикле, рулив ногами, и снимал все на камеру. В результате опасной езды он врезался в автомобиль, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От «железного коня» осталась лишь груда металла.

В областном главке МВД уточнили, что авария произошла в городском округе Домодедово на 69-м км трассы М4 «Дон» в понедельник около 18:10, погиб мужчина 1985 года рождения. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что мотоцикл BMW столкнулся с шедшим впереди легковым автомобилем Fiat.

ИСТОЧНИК KP.RU

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