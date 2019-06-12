Как стать взрослым и сознательным тигром: На Дальнем Востоке люди спасают и воспитывают тигрят-сирот

В мае у Павлика и Елены был выпускной. Без дипломов и колокольчиков - но со свежей травой под лапами, шумом деревьев и свободным ветром. Павлик и Елена - молодые амурские тигры, выпущенные на волю людьми. Маленькими тигрятами их забрали на реабилитацию. Мама Павлика и Елены не могла больше жить в дикой природе, а без нее брату и сестре грозила гибель. Больше года с ними работали специалисты Центра «Тигр»: учили охотиться и избегать людей. И вот недавно Павлика и Елену, уже взрослых и сознательных тигров, выпустили в естественную среду обитания.

Выпуск в дикую природу амурских тигров Елену и Павлика.

О том, как на Дальнем Востоке спасают тигрят-сирот и готовят к самостоятельной жизни в дикой природе, мы расспросили директора Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр») Виктора Кузьменко.

siberian_tiger.ru Тигров выпускают в историческом ареале - на территориях Еврейской автономной и Амурской областей

Как человек может помочь тигру

Сейчас на планете живет около 550 особей амурского тигра. Но еще в 40-х годах прошлого века этот вид был на грани исчезновения. Тигров отстреливали, ловили, вырубали их родную тайгу, лишали пищи. В начале 90-х для защиты оставшихся амурских хищников была создана Специнспекция «Тигр». Она боролась с браконьерами, улаживала конфликты жителей сел и зверей и спасала тигрят, оставшихся сиротами. Но условий, чтобы готовить животных к возвращению в дикую природу, не было - и спасенные амурские тигры отправлялись в зоопарки.

Игра амурских тигров.Зима в Приморье была бесснежная, но в один из мартовских дней выпал снег. Настроение у тигров было явно игривое. Удалось увидеть игры со сменой ролей, активные игры с элементами "догонялок" , а так же игры на месте : "борьба".

- В 2012 году специнспекция “Тигр” при поддержке Русского географического общества и Института проблем эволюции и экологии имени Северцова создала наш центр. В настоящий момент Специнспекция ликвидирована, а полномочия по охране краснокнижных животных переданы в службу охотничьего надзора. Тогда многие ученые считали, что если тигр попал в руки к людям, ему одна дорога - в зоопарк. Никто не верил, что хищников можно подготовить к самостоятельной жизни в дикой природе. Но, как показала практика, это возможно. Из 13 наших выпущенных тигров, повторный отлов был лишь однажды - животное пришлось отдать в зоопарк. Остальные тигры прижились в тайге, - говорит Виктор Кузьменко.

“Тигриная школа” и “медвежьи ясли”

Отлов, реабилитация, выпуск тигров в дикую природу - все это долгий, дорогой и сложный процесс. В рамках одной организации провести эту работу невозможно. Это результат взаимодействия ряда общественных и государственных организаций. В их числе - Служба охотнадзора Приморского края, Центр «Амурский тигр», МРОО «Центр «Тигр», Амурский филиал WWF России, ГБУ «Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ Приамурья» и другие.

siberian_tiger.ru На Дальнем Востоке спасают тигрят-сирот и готовят к самостоятельной жизни в дикой природе

Центр «Тигр» - это и ветеринарная больница, и “тигриная” школа.

- В основном к нам попадают тигрята-сироты, которые по каким-то причинам остаются без матери, - говорит Виктор Кузьменко. - Они не могут сами добывать себе пищу и выходят к населенным пунктам, ищут еду на свалках, в местах временного пребывания людей. Обычно они попадают к нам истощенные, обезвоженные, обмороженные. Им требуется ветеринарная помощь. Это и есть первый этап реабилитации - просто сохранить жизнь тигренку. Когда он окрепнет, начинается второй этап - нужно привести тигренка в нормальную физиологическую форум: чтобы он отъелся, пришел в себя. И на третьем этапе тигрята должны научиться двум основным вещам: охотиться и избегать человека.

Кстати, в центре помогают не только тиграм - двери открыты перед всеми дикими животными, которым нужна помощь.

В Центр постоянно попадают медвежата - для них здесь обустроен настоящий “детский сад” с берлогой и просторным вольером Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Так, например, в центр постоянно попадают медвежата - для них здесь обустроен настоящий “детский сад” с берлогой и просторным вольером.

Два гималайских медвежонка остались без мамы..Сотрудники Охотнадзора Приморского края привезли к нам Центр @siberian_tiger.ru 2 малышей из Чугуевского района. Нам неизвестно, что именно случилось с мамой и как они попали к руки человека. Медвежат изъяли у пасечника, который сообщил, что малышей ему подкинули.

siberian_tiger.ru Медвежонок Тыковка много времени проводит на деревьях, изучая соседей и территорию. П

- Сейчас у нас находятся шесть медведей, попал к нам в тяжелом состоянии леопард, были самые разные птицы, косули… Мы начали заниматься тиграми,а поскольку в Приморье нет больше центра, готового принимать на реабилитацию хищников - работаем со всеми. Тех, кто после реабилитации готов к выпуску в дикую природу - выпускаем, если нет - отдаем в зоопарки, - говорит Виктор.

У соседа каша вкуснее!.

Про семьи и новые поколения

Первой воспитанницей центра стала Золушка. Ее нашли охотники в 2012 году в Приморском крае. Шестимесячная сирота погибала от голода и обморожения. Люди помогли Золушке восстановить силы, поправить здоровье, научили малышку тому, чему не успела научить мама - охотиться и избегать опасностей. Новый дом повзрослевшая и окрепшая Золушка нашла в заповеднике “Бастак” в Еврейской автономной области. Здесь уже жил одинокий тигр по имени Заветный. И через пару лет у Золушки с Заветным родились тигрята. Появление на воле настоящей тигриной семьи и рождение тигрят стало важным символическим рубежом - амурские тигры на уверенных лапах возвращаются на Дальний Восток. С тех пор Золушка во второй раз стала мамой, тигрята родились и у еще двух “выпускников” - Бори и Светлой. Сотрудники центра надеются, что этим летом новорожденные появятся сразу в двух тигриных “семьях”.

Тигрица Золушка с потомством!.Тигрица Золушка была спасена в 2012 и 9 месяцев находилась в Центре реабилитации "Тигр", была выпущена в заповеднике "Бастак", где и осталась жить. В декабре 2015 года были получены первые кадры тигрят. А это - уже второе пополнение! На этот раз у нее 2 тигренка.

За судьбой каждого из своих воспитанников в Центре внимательно следят:

- Все тигры оснащаются GPS-ошейниками, мы знаем об их перемещениях. Например, если тигр находится в одном месте дольше суток, мы предполагаем, что это место удачной охоты. Туда выезжает группа и проверяет: на кого, как он охотился. Кроме того, в местах выпуска тигров установлена сеть фотоловушек, мы регулярно получаем фото и видео, контролируем состояние животных, - отмечает Виктор Кузьменко.

siberian_tiger.ru Эти полосатые ребята- амурские тигры Сайхан и Лазовка

Последний выпуск из Центра был совсем недавно - в мае. В “большую” жизнь вышли брат и сестра, Павлик и Елена. И, кажется, неплохо освоились: судя по всему, у них недавно была удачная охота, говорят в центре.

“Тигр - это миролюбивое животное”

Но просто выпустить благородных и сильных хищников на волю - мало. Важно сохранить этот хрупкий баланс, мир между тигром и человеком.

- Мы с 2013 года выпускаем тигров на территориях Еврейской автономной и Амурской областей. Это границы исторического ареала: тигры жили здесь до середины прошлого века, пока их не уничтожили. Сейчас мы восстанавливаем популяцию, но местные жители уже отвыкли от тигров. Они их очень боятся, хотя в этих лесах живет гораздо более опасный хищник - медведь, - отмечает Виктор Кузьменко. - Тигр - это миролюбивое животное, он осторожно обходит человека. Но важно знать, что при встрече с ним нужно соблюдать определенные правила поведения.

siberian_tiger.ru Тигр - это миролюбивое животное, напоминают в центре

Поэтому одна из важнейших частей проекта - работа с местным населением. Уже второй год проводить ее помогают средства президентского гранта. Сотрудники центра выезжают в таежные поселки с презентациями, отвечают на вопросы жителей - чтобы тигры и люди в Амурской тайге не враждовали друг с другом.

- Когда видишь результат - это и помогает работать, - говорит Виктор Кузьменко. - К тебе попадает раненый тигренок, ему делают несколько операций, восстанавливают зрение - и вот он уже бегает больше года года в лесу. Значит, не зря все это было, не зря живем.

Узнать больше о жизни тигров и других воспитанников Центра и поддержать его работу можно на сайте