Есть такая традиция - Родину любить

В День России на Поклонной горе перед зрителями выступят прекрасные артисты разных жанров. Их имена давно у всех на слуху благодаря многим успешным телевизионным вокальным проектам и последующим гастролям, концертам и сольным выступлениям. Представляя разные народы, они рассказали нам, что для них значат Россия и их малая родина с ее обычаями и культурой.

Певица Арцвик, Армения: Капан - мое место силы

https://vk.com/artcvik

- Я из города Капан. Это мое место силы, моя отдушина, мое детство, фрукты-овощи, много зелени и, конечно, горы. Мы чтим свой язык, знаем свою историю, умеем готовить национальные блюда. Мое коронное - аджабсандал. Сейчас живу в Москве, но все равно готовлю армянские блюда и покупаю все в специальных армянских магазинах или на рынках.

Музыке не училась, но в детстве слушала, как поет бабушка. Вот у кого были настоящие мелизмы! Она пела просто для души, в быту, но как!

Счастлива выступать 12 июня на такой сцене и представлять свою страну. Счастлива, что меня третий год зовут на этот праздник, потому что я единственная армянка, поющая в России народные песни. Для меня очень важно, чтобы люди слышали нереально красивое сочетание дудука и великолепной мелодии. Очень люблю этот концерт, потому что на нем звучат произведения разных культур. Это интересно и здорово.

Певец Эмиль Кадыров, Азербайджан: Что за свадьба, если на ней не гуляет вся родня!

Лауреат XVI Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада», участник мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, участник четвертого сезона проекта «Голос», дошедший до четвертьфинала конкурса под руководством Александра Градского. Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных по классу академического вокала и классической гитары, окончивший ее с двумя красными дипломами. Солист театра «Градский Холл».

- Я рос в Баку и воспитан в культуре своего народа. Папа - азербайджанец, мама - русская. Моя родина богата традициями. Их почитает и молодежь, и старшее поколение. Мы чтим религиозные праздники, уважаем старших, причем не только родных, но и любого незнакомого человека старше себя. Люблю национальную кухню - ароматнейшую, вкуснейшую, с обилием специй, зелени и свежайшего мяса. Где бы я ни путешествовал, для меня нет ничего вкуснее, чем плов (у нас множество рецептов его приготовления) и долма.

Свадьба в жизни каждого азербайджанца всегда считалась главным событием. К ней готовятся много лет и празднуют на широкую ногу. Заказываются не просто рестораны, а целые дворцы, куда приглашают абсолютно всех родственников (гостей бывает до двух тысяч!). Не позвать кого-то - значит нанести смертельную обиду. Экономить на свадьбе неприлично. Очень многие влезают в несметные долги, но не смеют нарушить устоявшиеся правила. И подарить нельзя меньше, чем тебе подарили на твое бракосочетание. Азербайджанская свадьба - не свадьба, если ее не открывает выступление ансамбля в национальных костюмах. И на протяжении всего гулянья звучит наша народная музыка. Танцы под современные мелодии если и организовываются, то под самый занавес.

России я благодарен за образование, за большие творческие возможности, которые она мне подарила, за публику, для которой я с удовольствием пою. Для меня честь выступать на Поклонной горе в такой праздник.

Девушкам на заметку: Эмиль Кадыров еще не женат, но утверждает, что подходящая невеста на примете есть.

Группа The Jigits, Казахстан: Мы отдадим гостю все!

instagram.com/the_jigits/

В состав бойз-бенд входят Равиль Исаков, Алишер Егембердиев и Батыржан Тазабеков. Группа основана в 2011 году на проекте «Ж лдыздар фабрикасы» («Фабрика звезд») в Казахстане. Продюсерами стали лидер «А’Студио» Байгали Серкебаев и казахстанский композитор Ренат Гайсин. The Jigits поют на казахском, русском и английском - исполняют мировые хиты и авторские песни. Помимо сольных концертов, выступают на творческих вечерах и фестивалях, проводимых группой A’Studio.

Батыржан Тазабеков, музыкант, певец, участник группы The Jigits:

- Я родился в Алма-Ате, мне 28 лет. С 2016 года живу в Москве. Казахи, по сути, кочевники-животноводы. Где встал, там и дом. Тем интереснее, что одна из ведущих национальных черт - гостеприимство. Путнику, гостю всегда у нас окажут почет, посадят к огню, накормят-напоят, дадут ночлег. И вообще - отдадут все что есть. Я горжусь принадлежностью этому народу.

В каждой казахской семье есть свои традиции, и наша не исключение. По пятницам мы собираем родных у себя и готовим национальное блюдо бешбармак. Вечер начинается с молитвы и поминания ушедших из жизни близких родственников, потом мы обсуждаем события недели. Молодые получают наставления от старших. А гостей, если таковые забредут на огонек, всегда провожаем подарками.

Для меня День России - один из главных праздников. В этот день ощущается сплоченность. Взрослые и дети вместе проводят время, играют, слушают музыку, развлекаются. Массовые гулянья объединяют всех. Думаю, таких праздников должно быть много!

Равиль Исаков, музыкант, певец, участник группы The Jigits:

- В моих венах течет татарская, уйгурская, русская, польская, еврейская кровь. Отношу себя к разряду людей без определенной нации - житель планеты Земля, и стараюсь быть хорошим человеком. Мне очень нравится этника и культура разных народов. Но светлое будущее пролегает через мир и единство. К этому должен стремиться каждый! Музыке в этом отвожу огромную роль. Это универсальный язык, понятный всем. День России отношу к празднику народов - в России живут люди многих национальностей и культур. Праздник символизирует дружбу, единство и любовь к Родине. На концерте 12 июня мы будем рады исполнить авторский трек «В эту ночь» и песню на казахском языке «Кундерай».

Витольд Петровский, Россия: Главное - любовь, дружба, честь, память, уважение и долг

instagram.com/vitoldpetrovskiy/

Певец и композитор Витольд Петровский - лауреат Царскосельской художественной премии, финалист 4-го сезона музыкального телепроекта «Голос», полуфиналист телешоу «Х-Фактор», участник проектов «Живой звук» и «Артист». Родился в подмосковной Коломне. По его мнению, благодарность и любовь к матерям - наверное, самое чистое чувство у россиян, и оно фактически тянет на национальную идею. Это реальная ценность и «золотой запас» нашей Родины.

- Для меня важен смысл в песнях и красивая музыка, - говорит Витольд Петровский. - Мне хочется нести людям настоящую культуру, которой всегда славилась наша страна. Сегодня эстрада на глазах оскудевает, как и культура в целом, к сожалению. В обществе доминируют сиюминутные ценности. Свою миссию вижу в том, чтобы напоминать людям о главном - о любви, дружбе, чести, памяти, уважении, долге. Это всегда было в традициях русского народа - глубоко чувствовать и выражать глубокие чувства посредством искусства. Желаю Родине и отдельно каждому, живущему в России, личного счастья и гордости за страну и за свое дело.

ФАКТ

У кого невесты меченые, а у кого волосы на вес золота

В России проживают 193 народа, и у всех свои традиции. Некоторые из них стали историей, другие до сих пор живут. Вот например...

Табасаранцы - один из древних горных народов Дагестана. Табасаранский язык занесен в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по сложности и многопадежности - их 46! Главное место в доме занимал очаг. Он - символ сплоченности семьи и настоящая святыня, осквернять которую ни мусором, ни плевком недопустимо. А клятва, произнесенная у очага, считалась самой верной.

Шорцы - народ практичный. Большой удачей у них считалось взять в жены крепкую здоровьем вдову с ребенком. Так они подстраховывались от возможного бесплодия и от бедности. А невест шорцы крали. Правда, с согласия девушки. До свадьбы ее передавали старшим женщинам из рода жениха. Одна заплетала невесте одну косу, приглаживая ее большой мясной костью, другая сдабривала вторую косу сметаной. От кости и сметаны изрядно отъедал присутствующий при этом жених. Он же соединял концы кос.

Об абазинах знал еще Геродот. Гость в доме этого кавказского народа - особенный человек. Для него всегда приготовлена комната. Пока гость находился в доме, хозяин отвечал за его жизнь и безопасность. А родных детей даже абазинская знать часто отдавала воспитываться на сторону - это был способ избежать или прекратить кровную вражду или сохранить мир.

В старину коми-пермяки предпочитали жить кланами по четыре поколения под одной крышей. Так было выгодно. Возглавлял династию старший мужчина - «большак».

Свадебный пир у коми-пермяков длился три дня. Причем на третий день стол накрывался пирогами, испеченными молодой женой. В этот же день в присутствии гостей и родственников, которые ей намеренно мешали, она начинала заниматься уборкой и топить печь. Если еда нравилась, одаривали деньгами и подношениями. А когда гости уходили, последней была свекровь - она наказывала молодухе, как ей вести хозяйство.

Лакцы - коренной народ Дагестана - «метили» своих невест. Нельзя же допустить, чтобы такая красота ушла на сторону. За неделю до свадьбы девушке красили хной ладони и не выпускали из дому. Она шила костюм жениху, а он готовил ей белое шелковое платье. В первый день замужества она должна проснуться первой и пойти к источнику, где ее уже ждали друзья и подруги, от которых она должна была откупиться сластями, чтобы принести мужу испить после жаркой ночи. Когда рождался ребенок, его на следующий день брили. Это делал старший в роду мужчина. Потом родовые волосы взвешивали. Вес волос приравнивался к весу денег, на которые покупались вкусности. Их раздавали потом по округе, чтобы все порадовались рождению нового человека.