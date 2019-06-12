После разрыва с Ириной Шейк Брэдли Купер сблизился с Леди Гагой

Семейная жизнь Брэдли Купера и Ирины Шейк дала трещину во время съемок фильма «Звезда родилась». 44-летний актер был настолько увлечен своим режиссерским дебютом – и прекрасной партнершей по съемкам Леди Гагой, что почти не обращал внимания на Ирину. Супермодель чувствовала себя одинокой и несчастной. Она-то рассчитывала, что после рождения дочки Леи их отношения, напротив, укрепятся, и Купер наконец-то найдет время, чтобы жениться на ней. А вышло наоборот – пара рассталась. По словам друзей Купера, после расставания с 33-летней Ириной Брэдли теперь постоянно общается с Леди Гагой. Они много разговаривают и всегда остаются на связи, рассказал источник портала The Sun.

Модель надеялась, что после рождения дочки Купер женится на ней.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом, как уверяют приятели, между Брэдли и Гагой исключительно дружеские отношения. Мол, Купер никогда бы не начал новую интрижку сразу же после того, как он расстался с Ириной – это было бы слишком неуважительно по отношению к маме его дочки.

- Нет никаких шансов, что Гага и Брэдли будут вместе, - рассказал источник издания. - Не сейчас. Они действительно просто хорошие друзья, и много общаются друг с другом. Но это не его стиль - сразу перейти к новым отношениям. Особенно после всех слухов о них во время съемок фильма «Звезда родилась». Он так не сделает.

Ирина забрала вещи и съехала из дома Брэдли.Фото: EAST NEWS

Тем временем поклонники Ирины Шейк атаковали Леди Гагу – на странице певицы в соцсетях пишут сотни разгневанных комментариев. Атмосфера накалилась настолько, что Гага не сдержалась и резко ответила поклонникам во время концерта. Дело было в Лас-Вегасе: 33-летняя артистка готовилась спеть песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась», которая принесла ей «Оскар». Из зала послышались выкрики: «А где же Брэдли?».

- Знаете что, будьте добрее или отвалите, - резко ответила Гага в микрофон.

При этом вместо слова «отвалите» она употребила менее цензурный вариант.

Сама Гага после съемок драмы «Звезда родилась» тоже рассталась с женихом – она разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино.

Во время съемок фильма "Звезда родилась" Брэдли слишком увлекся своей партнершей по съемкам Леди Гагой. Фото: кадр фильма.

После расставания с Купером Ирина Шейк собрала вещи, забрала дочку и переехала в свой дом в Лос-Анджелесе. Сейчас пара делит опеку над Леей. Модель улетела подальше от скандала – в Исландию, где у нее запланированы съемки. Ирина фотографируется в купальнике на фоне живописных ледников и водопадов. Единственные снимки, которые сейчас появляются в ее Инстаграме – это кадры исландской природы.

Купер же решил расслабиться и проводит время с друзьями. Папарацци то и дело снимают его на пляжных вечеринках в компании приятелей. Судя по всему, Брэдли уже пережил расставание с Ириной и даже немного поправился.

Папарацци сняли Купера на пляже с друзьями. Актер выглядит довольным и даже немного поправился.Фото: EAST NEWS

Напомним, модель и актер были вместе четыре года. Их дочке Лее два года. Ирина закрутила роман со звездой «Мальчишника в Вегасе» почти сразу после расставания с футболистом Криштиану Роналду весной 2015 года.