Уведите ваших детей от наших голубых экранов: Победительница «Евровидения» Кончита Вурст дала концерт в чулках и кожаной сбруе

Победитель «Евровидения»-2014 Том Нойвирт не раз говорил, что устал от образа певицы Кончиты Вурст и мечтает расправиться с ней. Австрийский исполнитель, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, ищет новые формы самовыражения. И активно находит их. Во время концерта в Вене Том, он же Кончита, потряс зрителя новыми образами и экстравагантными нарядами. Почти все они напоминают костюмы для гей-парада, так что победитель «Евровидения» в очередной раз проверил Европу на толерантность.

Кончита вышла на сцену в черных чулках и в кожаной сбруе, выглядящей точь-в-точь как аксессуар для садо-мазо-игр. Образ дополнил цилиндр и туфли на высоких каблуках.

Кончита вышла на сцену в черных чулках и в кожаной сбруе, выглядящей точь-в-точь как аксессуар для садо-мазо-игр.Фото: EAST NEWS

Еще один экстравагантный наряд исполнителя состоял из кожаных трусов, колготок в сеточку и прозрачного боди. На ногах прелестница красовались кожаные ботфорты.

Нойвирт давно жалуется, что устал от своего сценического образа певицы Кончиты Вурст, который принес ему победу в престижном песенном конкурсе и мировую славу. Том решил потихоньку изживать в себе Кончиту, и делает это поэтапно. Для начала артист избавился от длинных локонов. Затем – от длинных платьев, в которых раньше выступала Кончита. А теперь Нойвирт решил выйти на красную дорожку в «своем», то бишь в том, что ему больше всего подходит. Вот только победитель «Евровидения» никак не определится, кто он теперь – мальчик или девочка, Том или Кончита. И в итоге выглядит как фрик.

Еще один экстравагантный наряд исполнителя состоял из кожаных трусов, колготок в сеточку и прозрачного боди.Фото: EAST NEWS

Под псевдонимом Кончита Вурст («вурст» по-немецки – колбаса) Нойвирт выступает с 2011 года. Он даже придумал ей собственную биографию: мол, Кончита родилась в Колумбии, но выросла в Германии. Том не просто выступает в образе бородатой женщины, но и ведет двойную жизнь: у него даже два Инстаграма, один из которых он ведет от имени Кончиты, второй – от своего собственного. Правда, образ Кончиты он в последнее время использует все реже.

Австрийский исполнитель, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, ищет новые формы самовыражения.Фото: EAST NEWS

В 2017 году Том сделал еще одно публичное признание: он рассказал, что является носителем ВИЧ. Победитель «Евровидения» поддерживает фонды, помогающие ВИЧ-инфицированным и часто появляется на благотворительных мероприятиях.