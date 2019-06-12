Гном Гномыч и его миллионы: сын Плющенко и Рудковской обеспечивает себя сам

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко зарабатывают достаточно, поэтому недоумевают, когда их обвиняют в том, что они «заставляют сына работать ради денег». Родители решили сделать из Саши не просто звезду фигурного катания. Их цель вырастить олимпийского чемпиона. Сын Плющенко и Рудковской и сам говорит, что мечтает стать «как папа», поэтому не пропускает тренировки, даже если отец разрешает. А в перерывах Александр Плющенко успевает сниматься в рекламе, кататься в шоу и участвовать в модных показах. Зарабатывая между делом миллионы.

Кстати, Саше уже не нравится, когда незнакомые люди называют его Гном Гномычем. Это его домашнее имя когда в роддоме малыша нарядили в колпачок, родителей осенило: это же Гном Гномыч! Но сын растет, и его мама планирует поменять имя на странице в Инстаграме мальчика с ласкового детского на взрослое «чемпионское».

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0,5 - 1 млн руб. за контракт

- "Дожила. Тратим гонорары Сани в любимых местах! - сообщает Яна Рудковская из бутика Louis Vuitton. - Маме тоже чемодан подарил... на сдачу".

И ведь может себе позволить! Зарабатывает Александр Евгеньевич дай бог каждому. В три годика Гном Гномыч уже получил первый международный контракт снялся с папой и мамой в рекламе зубной пасты. Яна, Женя и Саша тогда стали лицами рекламной кампании, заработав около миллиона долларов. А персональный доход Гном Гномыча составил около миллиона рублей.

С тех пор Саша вошел в топ самых красивых детей мира, снялся для обложек российского и мирового глянца. Спортивные успехи неплохо привлекают всемирно известные бренды. Мальчик в пять лет катался по третьему юношескому разряду, в этом году будет защищать второй разряд. Он исполняет непростые прыжки двойной сальхов и ритбергер, у ребенка одна из самых сложных для его возраста программ в фигурном катании.

Пока Инстаграм Саши ведет Яна Рудковская, но мальчик и сам рвется в бой ему нравится делать фото для соцсетей. Мама-продюсер гордится успехами сына: «У него есть рекламные контракты, он уже заработал около 10 млн рублей. Есть агентство, которое представляет его интересы в Италии, а также агенты, которые занимаются его интересами в Америке и во Франции». Саша сам оплачивает няню, телохранителей, водителя, тренеров. А недавние призовые за 1-е место в соревнованиях отдал тренерскому штабу.

К 6 годам Александр Плющенко на радость родителям заработал уже 10 млн руб. Фото: Persona Stars

Модные показы

от 32 тыс. руб.

Юный блондин ходил по главным мировым подиумам, демонстрируя коллекции одежды известных домов мод. Конечно же, у популярного ребенка-модели и гонорары выше, чем у менее известных моделей мальчишек и девчонок с гонорарами от $100. Известные бренды присылают Саше новинки из своих коллекций в подарок, так что вещи Яна ребенку практически не покупает. Марки довольны, что Гном Гномыч выйдет на мероприятие в их вещах или разместит фото в интернете.

Ледовые и ТВ-шоу

от 100 тыс. руб. за раз

Саша Плющенко катается с папой в ледовых шоу в России и за границей. К примеру, недавно всего за три недели он откатал 33 шоу наравне со взрослыми. На трибунах в Европе и Азии поклонники машут плакатами с надписью Alex и фото юного фигуриста. Японцы давно обожают Евгения Плющенко, а теперь их кумиром стал и Саша его ждут не меньше, чем олимпийского чемпиона.

В прошлом году мальчик стал героем популярного телешоу на японском канале TBS. Рейтинги были такие высокие, что в этом году малыша позвали еще раз вместе с папой. И вновь этот выпуск шоу имел невероятный рейтинг.

Режим

Плющенко-младший не ходит в детский сад он каждый день на тренировках в ледовой академии своего отца. Сюда же к нему приезжают репетиторы по разным предметам. Мальчик пойдет в 1-й класс через год, но из-за спортивного режима у него будет индивидуальное обучение с преподавателями. Родители подчеркивают: они не заставляют ребенка, ему нравится кататься.

Вот график тренировок Саши Плющенко. В обед мальчик спит на раскладушке в тренерской комнате.

Понедельник

9.00 - 9.45. Разминка

10.00 - 11.00. Лед 1

11.15 - 12.00. Хореография

12.00 - 13.30. Обед и сон

13.40 - 14.15. Разминка

14.30 - 15.30. Лед 2

16.30 - 17.15. Лед 3

Вторник

9.00 - 9.45. Разминка

10.00 - 11.00. Лед 1

11.15 - 12.00. Статика

12.00 - 13.30. Обед и сон

13.40 - 14.15. Разминка

14.30 - 15.30. Лед 2

16.30 - 17.15. Лед 3

Среда

9.00 - 9.45. Разминка

10.00 - 11.00. Лед 1

13.00 - 14.00. Лед 2

Четверг

9.00 - 9.45. Разминка

10.00 - 11.00. Лед 1

11.15 - 12.00. Хореография

12.00 - 13.30. Обед и сон

13.40 - 14.15. Разминка

14.30 - 15.30. Лед 2

16.30 - 17.15. Лед 3

Пятница

9.00 - 9.45. Разминка

10.00 - 11.00. Лед 1

11.15 - 12.00. Танцы

12.00 - 13.30. Обед и сон

13.40 - 14.15. Разминка

14.30 - 15.30. Лед 2

16.30 - 17.15. Лед 3

Суббота

9.00 - 9.40. Разминка

9.55 - 10.55. Лед 1

12.15 - 13.45. Лед 2, подготовка к тестам по скольжению.