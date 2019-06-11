Звезда "Голоса" и друг Пелагеи найден мертвым в ванной

Звезда шоу "Голос" Алексей Сафиулин был найден мертвым у себя дома 9 июня 2019 года. Артист был другом детства Пелагеи.

Бездыханное тело 44-летнего Алексея Сафиулина обнаружили в собственной ванной. Семья покойного утверждает, что он уснул в воде и утонул, сообщает "СтарХит". Точная причина смерти знаменитого баритона пока не известна.

У певца остались жена, с которой он прожил вместе 19 лет, и двое детей. Прощание с Сафиулиным состоится 13 июня в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Алексей Сафиулин "Прощай, радость". Слепые прослушивания. Голос. Сезон 6.Русская народная песня стала известной в исполнении Федора Шаляпина. Песню исполняли также Лев Лещенко и Дмитрий Хворостовский

Алексей Сафиулин родился и вырос в Москве. В детстве родители заметили выдающиеся музыкальные данные мальчика, а, повзрослев, он поступил на вокальное отделение ГИТИСа. Будучи студентом исполнитель не раз становился участником российских и международных конкурсов. "Я вырос в семье музыкантов, но в детстве музыку любил не очень. В школе учился плохо. Я постоянно нахожусь в творческом поиске, меня все время штормит", - рассказывал в одном из интервью Алексей.

Сафиулин выступал на лучших сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Семь лет он блистал в Мариинском театре. До этого - в Московской филармонии, а два года назад покорил наставников шоу "Голос", исполнив русскую народную песню "Прощай, радость". Тогда свое красное кресло к Алексею Сафиулину развернула Пелагея. Чуть позже стало известно, что певица дружит с музыкантом с детства. Артистка не знала о его желании принять участие в "слепых" прослушиваниях. "Если честно, думала, что ты никогда не придешь сюда. Совершенно не ожидала. Но я этот голос действительно узнала, я узнаю его из тысячи. Когда мне было десять лет, это был лагерь «Новые имена» в Суздале, он был как классический певец, я была как народница", - признавалась тогда певица.

Кроме своих выступлений два года назад на "Голосе" артист известен благодаря работам в кино. Он озвучил героев в сериале "Ханна Монтана", фильме "Зачарованная" и мультфильме "Вверх". Также артист записывал саундтрек к картине "ДухLess".