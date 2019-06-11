2019-06-11T12:36:49+03:00
Происшествия

"Эти шубы принимают в ГУМе за огромные деньги". Гражданка Латвии обманула 81-летнюю москвичку, продав ненужные шубы

Мошенница убедила пенсионерку, что шубы стоят около миллиона рублей, но она готова их отдать менее чем за полцены из-за срочного вылета в Будапешт
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Спешку и большую скидку торговки объяснили тем, что им обеим нужно срочно улетать в Будапешт, а шубы с собой везти несподручноСпешку и большую скидку торговки объяснили тем, что им обеим нужно срочно улетать в Будапешт, а шубы с собой везти несподручноФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Инцидент произошел 6 июня на Долгоруковской улице в Москве. Рядом с одним из домов к 81-летней Анне Г. подошли две смуглые женщины на вид чуть за 50. Дамы предложили пенсионерке менее чем за половину цены приобрести у них 3 шубы, стоимостью 900 тыс. рублей, которые женщины не успели продать в Москве.

Спешку и большую скидку торговки объяснили тем, что им обеим нужно срочно улетать в Будапешт, а шубы с собой везти несподручно. Более того, дамы рассказали пенсионерке, что эти шубы с радостью примут в московском ГУМе, где сейчас якобы принимают у населения меха и платят за это хорошие деньги.

- Пенсионерка Анна Г. поверила двум незнакомым женщинам, которые подошли к ней на улице с предложением о выгодной покупке шуб. Женщина привела их к себе домой, где заплатила за меховые изделия 435 тыс. руб., полагая, что реальная стоимость трех шуб - 900 тыс. руб. Дамы посоветовали Анне увезти шубы в ГУМ, где, по их словам, меховые изделия можно сдать за хорошие деньги. На следующий день пенсионерка привезла купленные шубы в ГУМ, где администратор магазина объяснила женщине, что ее обманули, - рассказал КП источник в правоохранительных органах

Пенсионерка сразу же обратилась в полицию. По горячим следам оперативникам удалось задержать одну из мошенниц, которой оказалась 48-летняя гражданка Латвии Пауча Й. Ранее не судимая женщина сразу же созналась в совершенном преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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