"Эти шубы принимают в ГУМе за огромные деньги". Гражданка Латвии обманула 81-летнюю москвичку, продав ненужные шубы

Инцидент произошел 6 июня на Долгоруковской улице в Москве. Рядом с одним из домов к 81-летней Анне Г. подошли две смуглые женщины на вид чуть за 50. Дамы предложили пенсионерке менее чем за половину цены приобрести у них 3 шубы, стоимостью 900 тыс. рублей, которые женщины не успели продать в Москве.

Спешку и большую скидку торговки объяснили тем, что им обеим нужно срочно улетать в Будапешт, а шубы с собой везти несподручно. Более того, дамы рассказали пенсионерке, что эти шубы с радостью примут в московском ГУМе, где сейчас якобы принимают у населения меха и платят за это хорошие деньги.

- Пенсионерка Анна Г. поверила двум незнакомым женщинам, которые подошли к ней на улице с предложением о выгодной покупке шуб. Женщина привела их к себе домой, где заплатила за меховые изделия 435 тыс. руб., полагая, что реальная стоимость трех шуб - 900 тыс. руб. Дамы посоветовали Анне увезти шубы в ГУМ, где, по их словам, меховые изделия можно сдать за хорошие деньги. На следующий день пенсионерка привезла купленные шубы в ГУМ, где администратор магазина объяснила женщине, что ее обманули, - рассказал КП источник в правоохранительных органах

Пенсионерка сразу же обратилась в полицию. По горячим следам оперативникам удалось задержать одну из мошенниц, которой оказалась 48-летняя гражданка Латвии Пауча Й. Ранее не судимая женщина сразу же созналась в совершенном преступлении.