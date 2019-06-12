Юбилей мультфильма «Ну, погоди!»: Вернуть Зайца и Волка на экран потребовали из Кремля

С датой появления на свет Зайца и Волка произошла путаница. Разные источники называют то январь 1968-го, то май 1969-го... Ясность «Комсомолке» внесли на студии «Союзмультфильм». 29 мая 1969 года получил прокатное удостоверение первый выпуск детского мультжурнала «Веселая карусель». На экранах кинотеатров он появился в июне. Ровно полвека назад.

В нем было четыре маленьких сюжета. Последний - «Ну, погоди!». Теперь он называется «нулевым выпуском» культового сериала. Зайчик здесь еще малыш, разъезжает в детской коляске. Да и Волк выглядит иначе.

У мультгероев было целых четыре «папы». Сценаристы Феликс Камов, Александр Курляндский, Аркадий Хайт и Эдуард Успенский - тот самый будущий родитель Чебурашки, Дяди Федора и других героев.

В юбилей мультфильма «Ну, погоди!» вспоминаем, как рождался самый любимый советский мультсериал.

Началось с журнала «Клизма»

- Говорят, ваша группа тогда получила секретное задание Кремля дать достойный социалистический ответ Западу - коту Тому и мышонку Джерри, - задаю вопрос лауреату Государственной премии СССР писателю Александру Курляндскому.

- Приятно быть героем красивой легенды, - смеется тот. - Но, смею вас уверить, никакого спецзадания Кремль не давал. А если б и было, то поручили бы его проверенным партийным кадрам. Для нас же короткий сюжетик в «Веселой карусели» был дебютом в мультипликации.

- Всем бы такие дебюты!

- Мы - бывшие инженеры, «начинающие беспощадные сатирики», как сами себя называли. Я еще в школе выпускал рукописный юмористический журнал «Клизма». Чтобы «прочищать запоры и застои в мозгах людей». За карикатуры на учителей даже выгоняли из класса.

Продолжал острить в Московском инженерно-строительном институте. На втором курсе познакомился с Аркадием Хайтом.

Вместе сочиняли капустники, писали юморески, номера для популярного эстрадного дуэта Лившиц - Левенбук. Для них же сочиняли и авиационные инженеры Камов с Успенским. Мы стали дружить. Мне первому, кстати, Эдик по дороге в метро рассказал о замысле книжки про Чебурашку.

Успенский попал на «Союзмультфильм» первым из нас. Эдик и привел своих друзей на студию.

Директор «Союзмультфильма» Михаил Вальков попросил молодежь придумать «что-нибудь смешное». Вот и все спецзадание!

Погоня Лисы за Петухом

Мы засели вчетвером... Главная идея родилась быстро - погоня. Ответственно заявляю: про Тома и Джерри мы тогда даже не слышали, тем более не видели. Первые несколько серий по советскому ТВ показали только в 70-е, когда «Ну, погоди!» уже имел огромный успех. Долго спорили, кто за кем будет гоняться. Первый вариант - Лиса и Петух. Потом - Лиса и Заяц. Наконец остановились на Волке и Зайце, самых популярных героях русского фольклора.

- Кто придумал фразу «Ну, погоди»?

- У нас было железное правило: что родилось во время работы за общим столом - придумано всеми. Долго искали ключевую фразу, которая не только соответствовала бы сюжету, но и давала бы зрителю надежду на продолжение. Были разные варианты. Точку поставил Феликс Камов, воскликнув: «Ну, погоди!»

Коротенький сюжет на две с лишним минуты понравился директору студии Валькову. Он предложил делать полнометражные мультфильмы по 10 - 12 минут.

Мы быстро придумали для первого выпуска сюжет погони Волка за Зайцем на пляже. Уже втроем - Камов, Хайт и я. У Эдуарда Успенского родилась дочь, он отошел от работы над сценарием. Потом полностью отдался своим книжно-мультяшным проектам.

Возникла другая проблема. Руководство студии попросило облагородить страшноватого Волка. Режиссер «нулевого выпуска» не захотел, ушел. Сценарий «На пляже» предлагали разным режиссерам, но все отказывались. Социалистическое искусство должно звать советских людей в светлое будущее, учить высокому, нравственному. А тут Волк бегает за Зайцем...

И только Слава Котеночкин согласился: «А в этом что-то есть...»

Вот так выглядели главные герои в первом выпуске. Художник Светозар Русаков изменил их внешность: Волк стал добрее и забавнее. Кадр из мультфильма

«Том и Джерри злее»

- Котеночкин действительно создавал новый образ Волка с себя?

- Походка, какие-то элементы характера - да. Но, думаю, он делал это неосознанно. А рисовал новых, знакомых ныне всем Волка и Зайца художник Светозар Русаков.

Позже я видел Тома и Джерри. Согласитесь, они сделаны в более жесткой манере. Злые. Наш Волк-недотепа, постоянно попадающий в комические ситуации по своей же вине, не пугает маленьких зрителей, а вызывает у них добрый смех. На творческих встречах детвора постоянно меня спрашивала: «Когда Волк съест Зайца?» Я пытался объяснить, что никогда. Ведь это два клоуна, которые нас развлекают.

- Котеночкин планировал, что Волка будет озвучивать Владимир Высоцкий.

- Увы, не получилось. Певец был под негласным запретом. Пришлось пригласить Анатолия Папанова. Но в первом выпуске Волк лезет по веревке на балкон за Зайцем под мелодию «Песни о друге» Высоцкого из фильма «Вертикаль». Хоть так Котеночкин смог засветить опального барда.

Работа над каждым выпуском, включая озвучку, шла примерно год. За две-три недели мы сочиняли очередной сценарий, сдавали Котеночкину. «Что за дерьмо вы мне принесли?» - звучала коронная фраза Славы. Спустя еще какое-то время он говорил: «А что, в этом, пожалуй, что-то есть...» Долго переваривал через себя сценарий. В результате появлялся очередной фильм.

Автор-антисоветчик

- Никто из нас тогда не думал, что «Ну, погоди!» будет таким популярным. Постоянно гадали, на какой серии все закончится: на третьей, пятой, седьмой? Но в «Союзмультфильм» шли мешки писем от советских детей с просьбой о продолжении приключений. Помню, один ребенок вообще просил снимать «Ну, погоди!» бесконечно...

- Есть легенда, что наверху запрещали популярный мультсериал.

- Это быль. Феликс Камов стал диссидентом, эмигрировал в Израиль. На всякий случай начальство прикрыло «Ну, погоди!».

Вскоре Анатолию Папанову в Кремле вручали награду. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный поинтересовался, когда ждать продолжения «Ну, погоди!». Папанов ответил, что продолжения не будет. «У них на студии конфликт. Кто-то там за границу уехал». «Ну кто-то же остался! - воскликнул Подгорный. - Между прочим, мне этот мультфильм нравится. И моим детям. И товарищам тоже».

Папанов передал на студии мнение члена Политбюро Подгорного. Мультфильм вновь запустили в работу. Мы с Хайтом продолжили писать сценарии. Всего сделали с ним и Котеночкиным 18 серий!

Александр Ефимович КУРЛЯНДСКИЙ. Фото: wikipedia.org

СТОП МАШИНА

Новых серий не будет

- Увы, давно нет с нами Высоцкого, Папанова, Румяновой, Котеночкина, Успенского, Хайта...

- С сыном Котеночкина Алексеем мы в ХХI веке подготовили еще два выпуска. Сценарии вновь писал с Камовым, который специально приезжал в Москву.

- Как он?

- Феликсу 86. Периодически бывает в Москве. Мы с женой гостили у него в Израиле. Издает серьезные книги. «Ну, погоди!» на Земле обетованной тоже очень популярен. Юные потомки Камова хвастают друзьям, что это их дед придумал Волка и Зайца. Им, конечно, не верят. И тогда они торжественно ведут «бронзового» Феликса во двор, предъявляют потрясенным товарищам.

- А нет ли мысли сделать сиквел, приквел, ремейк «Ну, погоди!»? В обществе сейчас большая ностальгия по СССР.

- Мы с сыном Котеночкина, режиссером и художником, договорились, что больше ничего снимать про Волка и Зайца не будем. Хотя, признаюсь, когда по телевизору случайно нарываюсь на старенькие серии, мне нравится.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Ефимович КУРЛЯНДСКИЙ, 80 лет. Писатель, сатирик, драматург, сценарист, автор книг для детей и взрослых. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР. Кроме «Ну, погоди!», написал сценарииряда мультфильмов, получивших призы на российских и международных фестивалях.