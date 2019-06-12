Тимати рыбачит в Доминикане, а Валерия - на Мальдивах
"В хорошей компании - хороший улов! Сегодня нам откровенно фартило, бог рыбалки нас услышал!" - поделилась радостью телеведущая Екатерина Стриженова.
Фото: instagram.com
В тот день она поймала карпа и осетра. Рыбалка прошла в Подмосковье, в загородном клубе на Новой Риге.
Фото: instagram.com
Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев - давний любитель рыбалки. «Караси Ярославской области. По кило и более. Костромские разливы. Келоть», - поделился явками-паролями Николай.
Фото: instagram.com
Телеведущий Леонид Якубович тоже оказался удачливым и азартным рыбаком. Его последний улов - увесистая щука. Водится такая в рыболовном клубе «Золотой фазан» в Подмосковье, в районе деревни Бузланово.
Фото: instagram.com
«Жаль, не успели снять на видео реакцию каждого из нас, когда мы поймали первую рыбку. Радовались, визжали, прыгали как дети», - делится фото с Мальдив певица Валерия.
Фото: instagram.com
Телеведущая Яна Чурикова ради улова полетела в далекую Норвегию.
«В любой непонятной ситуации отправляйся на рыбалку», - пишет она. В руках у Яны - красный норвежский окунь.
А еще она ловила там атлантическую треску.
Фото: instagram.com
Рэпер Тимати - любитель, чтобы все было дорого-богато. Поэтому и улов у него соответствующий. Рыба называется махи-махи (семейство корифеновые). Поймали ее в Доминикане.
ИСТОЧНИК KP.RU