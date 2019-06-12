Тимати рыбачит в Доминикане, а Валерия - на Мальдивах

"В хорошей компании - хороший улов! Сегодня нам откровенно фартило, бог рыбалки нас услышал!" - поделилась радостью телеведущая Екатерина Стриженова.

Фото: instagram.com

В тот день она поймала карпа и осетра. Рыбалка прошла в Подмосковье, в загородном клубе на Новой Риге.

Фото: instagram.com

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев - давний любитель рыбалки. «Караси Ярославской области. По кило и более. Костромские разливы. Келоть», - поделился явками-паролями Николай.

Фото: instagram.com

Телеведущий Леонид Якубович тоже оказался удачливым и азартным рыбаком. Его последний улов - увесистая щука. Водится такая в рыболовном клубе «Золотой фазан» в Подмосковье, в районе деревни Бузланово.

Фото: instagram.com

«Жаль, не успели снять на видео реакцию каждого из нас, когда мы поймали первую рыбку. Радовались, визжали, прыгали как дети», - делится фото с Мальдив певица Валерия.

Фото: instagram.com

Телеведущая Яна Чурикова ради улова полетела в далекую Норвегию.

«В любой непонятной ситуации отправляйся на рыбалку», - пишет она. В руках у Яны - красный норвежский окунь.

А еще она ловила там атлантическую треску.

Фото: instagram.com

Рэпер Тимати - любитель, чтобы все было дорого-богато. Поэтому и улов у него соответствующий. Рыба называется махи-махи (семейство корифеновые). Поймали ее в Доминикане.